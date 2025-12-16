元女子バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が、14日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、我が子の成長について語った。

19年に引退し、モデルで写真家のKoukiと結婚。昨年12月に第1子男児を出産し、ママになった。

収録当時は生後10カ月。栗原さんは「今、離乳食が始まって、楽しみですね。何でも食べてくれる」と、愛息の成長に目を細めた。

「まだ10カ月で、もうすぐ歩きそうなんです。立って、拍手とかして。あと一歩出るのがこの数日じゃないか」。期待を込めて話すと、「ハナコ」岡部大から「見逃さないことがホントに（大事）」と助言を授かった。

言葉は発するようになっているという。「ママはかろうじて言います。マンマンマンマンマンって言ってます。足に捕まって、足の間に頭を入れてマンマンマン…って言ってるんで、たぶん私のこと」と明かした。

栗原さんは188センチ。夫もモデルとあってか、「ロッチ」コカドケンタロウからは「大きくなる気配は？」と問われた。

栗原さんは「もう凄く大きくて」と返答し、エピソードを披露した。「昨日、キッズスペースに遊びに行ったんですけど、先に遊んでた子が、1歳7カ月だったらしいんですね。たぶん同じくらいか、ちょっと上だと思われて。話しかけて下さって、お母さんが。“今何カ月ですか？何歳ですか？”って言われたから、“10カ月なんです”って言ったら、“えっ！？”って」。同じママも驚くほどの育ち具合だったことが分かったという。