日本女子プロゴルフ協会の表彰式「JLPGAアワード2025」が16日、都内のホテルで行われ、佐久間朱莉（23＝大東建託）が年間最優秀選手賞、賞金ランク1位、平均ストローク1位を受賞し、個人で最多となる3冠に輝いた。

「今年はいい1年になったなと改めて思った。初優勝したいという思いで今シーズンに入った。去年の自分からしたら、年間女王は次の年の目標かなと思っていたので、1年早く目標を達成できて凄く良かった」。今季の主役を演じた23歳は達成感をにじませた。

晴れの舞台に備えて、11月にデニム地の青いドレスを新調した。「ウエディングドレスのところで、結婚式っぽくないのを選んだ。キラキラとデニムがマッチしていてかわいい」と笑顔を見せた。

来季の最大の目標はメジャー初優勝。シーズン終了後に師匠の尾崎将司に年間女王獲得を報告した時に「メジャーは獲っていないのか」と言われて次のターゲットに据えた。

4つのメジャーの中でも特に勝ちたいのが日本女子オープン。今年は堀琴音に次ぐ2位で悔しい思いをしただけに「やっぱり女子オープン。今年も2位で終わっているので、リベンジしたい」と雪辱の思いを口にした。

来年は新年早々に始動する。1月上旬に4日間、沖縄・宮古島で体力強化のための合宿を実施。1月末からは米アリゾナ州で3週間の合宿を行う予定だ。

来季は終われる立場になる。「今年の自分を超えることは、さらに頑張らないといけないし、高い壁、高いハードルが待っていると思うけど、やるべきことは変わらない。メジャー制覇、毎年勝てるプレーヤーになること、平均ストローク69台を目指したい」と決意を新たにした。