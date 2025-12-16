¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯ºÙ¤¯¤Æ´é¤Ï¾®¤µ¤¯12Åù¿È¤¯¤é¤¤¡Ä¡×à·ã¤ä¤»á²£ÉÍÎ®À±¤Ë¾×·â¡ª¤Ù¤é¤Ü¤¦É×ÉØ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Æ¤¤¤¦¤«²¿¥¥íÁé¤»¤¿¤Î¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¼Ôº²¡ª¡×¾Î»¿¤ÎÀ¼
ÀÄÇ¯´ü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡ª¡©
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢à·ã¤ä¤»á¤·¤¿»Ñ¤Ë¶Ã¤¤È¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¸ø³«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿NHK¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î¸ø¼°X¡£
¡¡ÊüÁ÷¸å¤Ë¡ÖÂç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦ ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×½¸¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¤Æ¤¤¡õÄÕ½Å¡£Æü¤ÎËÜ°ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÕ²°½Å»°ÏºÌò¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¡¢ÄÕ½Å¤ÎºÊ¡¦¤Æ¤¤Ìò¤Î¶¶ËÜ°¦¤¬¡Ö»£±Æ½ªÎ»¡×¤ÎËë¤òÁ°¤Ë°¼à¥¹ë²Ú¤Ê²ÖÂ«¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÈÕÇ¯¤Þ¤ÇÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤ÇÉÂ¤ËÉú¤·¡¢¤ä¤Ä¤ì¤¿»Ñ¤Þ¤Ç±é¤¸¤¿²£ÉÍ¤¬¤ä¤»ºÙ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿è¤ÊÉ×ÉØ♡♡¡×¡Ö²ÖÂ«¤â¡Ä¤â¤Ï¤äÀ¸²Ö¤ÎÃ£¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤Ù¤é¤Ü¤¦¤Ê²ÖÂ«¡×¡Ö¤Æ¤¤¤¦¤«²£ÉÍÎ®À±¤¯¤ó²¿¥¥íÁé¤»¤¿¤Î¤è¡×¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯ºÙ¤¯´é¤Ï¾®¤µ¤¯12Åù¿È¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÌòºî¤ê¤À¤í¤¦¤±¤ÉÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤Æ¿´ÇÛ¡×¡Ö¥á¥¤¥¯¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÁé¤»¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁé¤»¤ÆÉÂ¿Í¤ß¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Ìò¼Ôº²¡ª¡×¡ÖÎÉ¤¤¾Ð´é¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡29Æü¤ËÁí½¸ÊÔ¤È´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖºÇ½ª²ó¡ª¤¢¤ê¤¬¤¿»³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡Á¡×¤ÎÌÏÍÍ¤¬Áí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£