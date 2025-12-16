¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤ë¡×¾®Æü¸þÊ¸À¤¤ÎÄ¹ÃË¤ÏÇÐÍ¥¡ª¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×¤Ç¤Îà¿Æ»Ò¶¦±éá¤ËÈ¿¶Á¡ªºÇ¿·»Ñ¤Ë¡Ö¾Ð´é¤â¤½¤¯¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖDNA¤À¤Ê¡×¤ÎÀ¼
Äï¤âÇÐÍ¥¡ª¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç·»Äï¶¦±é¤â¡Ä
¡¡Éã¤ÏÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¾®Æü¸þÊ¸À¤(71)¡£Ä¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î¾®Æü¸þÀ±°ì(30)¤¬¥É¥é¥Þ¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Çà¿Æ»Ò¶¦±éá¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°X¤Ï¡ÖºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡ª¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¾®Æü¸þÀ±°ì¤µ¤ó¤¬¡ÔÍ´õ»Ò(Å·³¤Í´´õ)¤¬Ë¬¤ì¤ë¸òÈÖ¤Î·Ù»¡´±¡ÕÂç»³¹ÌÊ¿Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢·Ù»¡´±¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾®Æü¸þ¤ÈÅ·³¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª²ó¤Ï18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡©¡×¡ÖDNA¤À¤Ê¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡ÖÌÜ¸µ¤¬¤è¤¯»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡×¡ÖÌÜ¸µ»÷¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡ª¥³¥Ò¤µ¤ó¤Î¤´»ÒÂ©¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Ã¤Ò¡¼¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ËÍ¥¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤¬»÷¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¾Ð´é¤â¥³¥Ò¤µ¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾®Æü¸þÀ±°ì¤ÏÌÀ¼£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¼«Æ°¼ÖCM¤ÇÉã¤È¶¦±é¡£Äï¤Î¾®Æü¸þ½ÕÊ¿¤âÇÐÍ¥¤Ç¡¢µÈÂôÎ¼¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×(21Ç¯)¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Î·»ÄïÌò¤Ç¶¦±é¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£