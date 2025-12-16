トキはろうそくに火をともして…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は17日、第12週「カイダン、ネガイマス。」の第58回が放送される。

ヘブン（トミー・バストウ）に怪談好きであることを告げたトキ（郄石あかり）。ヘブンは興奮してトキに怪談を求め、さっそく披露することに。「アナタ、ノ、コトバ、デナケレバ、イケマセン」。

期待の眼差しを向けるヘブンに、トキは「鳥取の布団」を語り始める。日本語で話すトキの怪談を夢中で聞くヘブン。意味がわかるまで何度も何度も聞かせてほしいとせがむヘブンに、やっと好きなだけ怪談を話せる喜びをトキは感じる。

番組公式インスタグラムは、トキがろうそくの灯りで怪談を語るシーンを投稿。フォロワーからは「怪談テラーおトキの爆誕！」「おトキちゃんの怪談、まだ始まってないのに既に雰囲気満点で怖〜い」「2人の距離が一気に縮まりましたね」とコメントが寄せられている。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

ろうそくの灯りで怪談を語るトキ（郄石あかり）

「ばけばけ」より(C)NHK

怪談にのめり込むヘブン（トミー・バストウ）

「ばけばけ」より(C)NHK

怪談で2人の距離は一気に近づくが…

「ばけばけ」より(C)NHK

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。



