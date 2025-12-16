世界1位シェフラーがタイガー以来の4年連続MVP 新人王は南アの飛ばし屋
PGAツアーは15日、今季の『プレーヤー・オブ・ザ・イヤー』に世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、『ルーキー・オブ・ザ・イヤー』にアルドリッチ・ポトギーター（南アフリカ）が選出されたと発表した。
≪写真≫かっけー！ シェフラー投入の新ドライバー
4年連続のMVP受賞は1999年?2003年（5年連続）のタイガー・ウッズ（米国）以来2人目の快挙。今季は「全米プロ」と「全英オープン」のメジャー2勝を含む6勝を挙げ、まだ29歳ながらツアー通算19勝を積み上げた。PGAツアーのCEO、ブライアン・ロラップ氏は「スコッティの安定した活躍は驚異的で歴史に残るもの。2026年も大いに期待している」とコメントを発表。また、タイガーも先日の「ヒーローワールドチャレンジ」で「スコッティのプレーはただただ驚異的だ。安定感、戦略性、コースへの攻め方すべてが本当に驚くべきものだ」と称賛した。「マスターズ」を制してキャリア・グランドスラムを達成したローリー・マキロイ（北アイルランド）、「ツアー選手権」での優勝で年間王者に輝いたトミー・フリートウッド（イングランド）らもMVP候補に挙がっていたが、選手間投票でシェフラーが選出された。ルーキー・オブ・ザ・イヤーに輝いたポトギーターは、「ロケット・クラシック」でツアー初制覇。20歳9カ月16日での勝利は歴代9位の年少記録だった。平均飛距離は325ヤードでツアー1位。「ジェネシス・スコットランドオープン」では401ヤードをマークした。ロラップCEOは「アルドリッチがこれほど若い年齢で成し遂げたことは、まさに驚異的。母国・南アフリカを含む世界中のファンを魅了しており、PGAツアーは彼の将来に大きな期待を寄せている」とコメントを寄せた。（文・武川玲子=米国在住）
