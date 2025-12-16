µÈÂôÎ¼¡¡¡ÖÂç²Ï¤ªÈè¤ì¡×²£ÉÍÎ®À±¤ò¤Í¤®¤é¤¦¡¡¹ñÊõ¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤Ë´¶¼Õ¡ÖËÜÅö¤ËÇ®¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÂôÎ¼¤È²£ÉÍÎ®À±¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥«¥ó¥Ì´ÆÆÄ½µ´Ö¡¡in¡¡Tokio¡×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¤¿¤ä¤¯¤¶¤ÎÂ©»Ò¤È¡¢¤½¤Î²È¤Î¸æÁâ»Ê¤¬¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¤Ê¤¬¤é·ÝÆ»¤òµæ¤á¤Æ¤¤¤¯ÇÈßÑ¡Ê¤Ï¤é¤ó¡ËËü¾æ¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¯°ìÂåµ¡£¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬¤¿¤Ä¤¬¡¢¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±ÇÃæ¡£µÈÂô¤Ï¡Ö¸ø³«¤«¤éÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÇ®¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤¤¤í¤ó¤Ê¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¡¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËºîÉÊ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤¹¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤¦¤·¤Æ¡¢½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤«¤éÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÆ±ºî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡²£ÉÍ¤Ï¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡£21Ç¯¤Ë¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¤Ç¼ç±é¤·¤¿¡ÈÂç²Ï¤ÎÀèÇÚ¡É¤Ç¤¢¤ëµÈÂô¤Ï¡ÖÂç²Ï¤ªÈè¤ì¡×¤È²£ÉÍ¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢²£ÉÍ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£