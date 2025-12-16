音無美紀子、“お手軽”サムゲタンのレシピを紹介 手作り韓国料理並ぶ食卓披露に「美紀子さんのところに食べに行きたいです」「温まりそうですね」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（75）が16日、自身のインスタグラムを更新。「今夜は韓国料理」「寒い夜鍋シリーズ」と称し、サムゲタンのレシピを紹介。手作りの韓国料理が並ぶ食卓も披露した。
【写真】「温まりそうですね」音無美紀子が紹介した“お手軽”サムゲタンと食卓の写真
「私のYouTubeチャンネルでご紹介した、お手軽参鶏湯」とつづり、「手羽先または手羽元4本」「大根のいちょう切り」「長ネギ」「餅米、無ければ普通の米を大匙3」など材料を紹介。「全部の材料を入れて、骨から身がほろりと剥がれる程度に煮て（約40分）最後におネギを。塩かげんはお好みで」と説明し、「お米が入るので、雑炊っぽくて、体も暖まるし、お腹も膨らむよ」「生姜がいっぱい入った方が美味しいです」などのコメントも添えた。
この投稿にファンからは「温まりそうですねー」「たまりません レシピありがとうございます」「美紀子さんのところに食べに行きたいです すごく美味しそう 私も作ってみます」「私、韓国料理好きです、お邪魔したい気分です」「いつもながら、とっても美味しそうです」「美紀子さん、どんなお料理でも作られますね」などの反響が寄せられている。
