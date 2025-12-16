安住紳一郎アナ、過去の“失敗談”明かす「面接がはじまりそうになっちゃって…」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、16日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。過去の失敗談を明かした。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組の「BIZニュース」コーナーで、「落とし物一括検索へ」とニュースの見出しを紹介。落とし物を“一元管理”することで、一括検索で探せる新サービスを紹介した。羽田空港や日本交通、東京モノレールなどが導入。来年の夏までに21社で導入が予定されている。
安住アナは忘れ物にまつわるエピソードを告白。「私ね一回、タクシーの中で忘れ物して。そしたら、タクシーの営業所まで行ってくださいと言われて行ったんですよね。けっこう離れているところで…」「そしたらなぜか、タクシー乗務員新規募集の列に入っちゃって、面接がはじまりそうになっちゃって。そんなことがあったんです」と、淡々とした様子で説明。宇賀神メグアナウンサーは大爆笑しながら「まずいです！」とツッコミを入れていた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
番組の「BIZニュース」コーナーで、「落とし物一括検索へ」とニュースの見出しを紹介。落とし物を“一元管理”することで、一括検索で探せる新サービスを紹介した。羽田空港や日本交通、東京モノレールなどが導入。来年の夏までに21社で導入が予定されている。