ニッポン放送の不定期特番「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」（後5・50）が14日に放送され、フリーアナウンサーの木佐彩子（54）がゲストとしてサプライズ出演。番組を大いに盛り上げた。

元ニッポン放送の垣花正（53）、ともに元日本テレビの羽鳥慎一（54）と藤井貴彦（54）という会社は違えど同期入社のフリーアナウンサー3人が半年ぶりに集まり「男の女子会トーク」を繰り広げる番組。3時間50分に渡ったオンエアで、この日は3人と同じ1994年フジテレビ入社の木佐がサプライズで出演した。

若手時代、実は木佐に恋心を抱いていたことをかつて明かしていた羽鳥。天真爛漫でファンキーな木佐は新人時代から同期のマドンナ的存在だったという。

この日も木佐が先日公開したドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）との2ショット写真を3人で見て「金髪の木佐ちゃん初めて見た！」などと盛り上がり、羽鳥が「ヒルナンデス！」のロケで木佐と共演したところゼリー飲料を「食べる？」と言って指の上に出されて驚がく、それを最後に会っていないという話をして垣花が「好きになるよね…」と感心したところで木佐が「ちょっとちょっと！言いたい放題じゃないですか」と言いながら登場。サプライズ出演にスタジオ内には「えーーーーー！！！！！」という垣花の叫び声が響いた。

それでも垣花は「（順風満帆を）じゅんぷうまんぽって言ってた木佐彩子だ！」といきなりいじり、「あなた天才ですよ」と絶賛。木佐は「皆さん、細かいこと覚えてい過ぎですよ」と苦笑いだったが、「食べたの？羽鳥くん」と放送されなかった“ゼリー飲料を指の上に出したシーン”についてもあっけらかん。羽鳥が「食べた」と明かすと驚く木佐だった。

ロバーツ監督との関係について聞かれると「チームメートだったんですよ、夫の。ドジャース時代」と夫である楽天・石井一久GM（52）の現役時代の同僚だと明かし「足、速くてね。凄く優しくて。良くしていただいて。久しぶりの再会。恵比寿。お店。なんかね、還暦パーティー。ロバーツじゃない人のね」と再会の詳細を明かしたが、「今あんまりロバーツって呼び捨てにする人いない」とツッコミが入ると「デーブ、デーブ」と言い直してさらに苦笑いを誘っていた。