大遅刻した人気芸人が、格闘家のブチギレを前に「お蔵入り」を覚悟し、恐怖のあまり顔面蒼白になってしまう場面があった。

【映像】平本蓮ブチギレで番組Pを投げ飛ばす 芸人は顔面蒼白に

他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#3が、12月16日に配信された。

今回のターゲットは、大人気ドラマ『地面師たち』出演が話題になるなどノリに乗る人気芸人、マテンロウのアントニー。担当マネージャーから暴露された深刻な遅刻癖を治すべく、タクシーが行き先を間違えて大遅刻し、RIZIN総合格闘家の平本蓮にブチギレられるというドッキリが敢行された。

本来の入り時間から1時間近く遅れてスタジオに到着するも、初対面インタビューというニセ番組の性質上、事前の顔合わせと謝罪ができないまま収録がスタート。不穏な空気の中、アントニーはインタビュー中のミッションとして「今一番ムカつく人は？」という質問をぶつける。これに平本は「自分の時間奪われんのマジムカつくっすね」と言い放ち、「トイレ行っていいですか？」と不機嫌さ全開で一度スタジオを後にした。

収録再開後、アントニーは「頭を叩いてツッコむ」というさらなる難題ミッションを強行するが、これを決定打に平本が動く。「お前調子乗ってんじゃねえよ」とアントニーの胸ぐらを掴み、セットの花瓶を叩きつけ、止めに入ったプロデューサーをダンボールの山に投げ飛ばすという大立ち回りを見せた。

衝撃的な展開に、アントニーが「ちょっとそれは……僕が申し訳ないんで本当に……」と顔面蒼白になったところで、ネタバラシ。「（ドッキリ）大成功」の札を持った平本が登場すると、アントニーは「これはヤバいぞ。ヤバすぎる。全然ダメ。1ミリも笑えない」とまくしたてる。

また、お蔵入りも頭によぎっていたようで、「もう頭叩かなくてもいいんじゃないかなって、ディレクターに目で訴えかけたんですけど、『いく』っていうからバカなのかと」と心境を説明。今回の体験を受けて、「小刻みな遅刻多いの、マネージャーにバレてたか。気をつけよ」と深く反省していた。

なお、VTRを見届けた番組MCの岡野陽一と相席スタート・山添寛は「唇真っ白」「これはすごいわ」とメシウマを堪能していた。（ABEMA『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』より）