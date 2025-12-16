歌手の鈴木愛理(31)が、“布少なめ”な衣装のライブオフショットを披露し「布少なっっっ！！可愛いねぇ」など絶賛の声が寄せられている。

【映像】“布少なめ”な鈴木愛理（複数カット）

2002年、8歳の時におよそ3万人の応募の中からハロー！プロジェクト・キッズに選ばれ、2007年に、アイドルグループ「℃-ute」のメンバーとしてメジャーデビューした鈴木。2017年、グループの解散とともにハロー！プロジェクトを卒業し、その後はソロアーティストや、俳優などマルチに活躍している。

2025年12月13日、鈴木はInstagramを更新しダンス＆ボーカルグループ「FANTASTICS」のライブに出演したことを報告。グループのメンバー・八木勇征(28)と共演するテレビ東京系のドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』の主題歌を歌ったことを明かしている。

「愛理ちゃんセクシー」衣装に反響

「初めましての方も多い中で、温かく迎え入れてくださり 一生〇〇推しコールも、メンバーさん分させていただき一夜限りの貴重な経験をさせていただきました」「みーんな、温かくてアツくて、最高で寒かった冬の仙台でも、布少なめで参戦できるほどのホットでした。ステキな空間に入れていただき、本当にありがとうございました」と綴り、15日の投稿でもライブのオフショットを複数枚披露している。

これらの投稿にファンからは 「°C-ute時代を彷彿とさせる、布の少なさ」「シロクマ愛理ちゃん可愛すぎ。 鎖骨綺麗すぎ…スタイルよすぎ……永遠の憧れです」「愛理ちゃんセクシー」 などの声が寄せられている。 （『ABEMA NEWS』より）