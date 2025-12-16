前巨人のフォスター・グリフィン投手（３０）にメジャー球団から好オファーが舞い込んでいる。

１５日（日本時間１６日）、ＭＬＢネットワークのジョン・モロシ記者は自身のＸ（旧ツイッター）に「グリフィンは巨人で３シーズンの成功を収め、ＦＡ市場は活況を呈している。３０歳のグリフィンには、先発投手として複数の球団が興味を示している。この左腕投手には、メジャーリーグから少なくとも１つの複数年契約のオファーが届いており、近いうちに契約が成立する可能性が高い」とつづった。

また米移籍情報サイト「トレードルーマーズ」は「情報筋によると、グリフィンは８チームと交渉し、それぞれにさまざまなレベルの関心を示しているという。ＦＡにおける彼の最優先事項は、ローテの空きが明確で、来シーズンの先発の座をつかむ道筋があるチームに加入することだろう。３０歳を迎える投手にとって、これは当然のアプローチだ。１年か２年の契約であれば、３１歳か３２歳になる前に再び市場に戻ることになる。もし彼が海外で得た変化を取り入れ、メジャーで信頼できる先発投手としての実力を証明できれば、より魅力的なＦＡ契約を結ぶには十分若いと言えるだろう」と左腕の今後の見通しを分析した。

