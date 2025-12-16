はま寿司、期間限定商品4品を発売 - 高級魚「キンキ」も登場!
100円寿司チェーンの「はま寿司」は12月16日より、なくなり次第終了の期間限定商品4品を、全国の店舗で販売している。
はま寿司、期間限定商品4品を発売
今回は、程よい歯ごたえと口いっぱいに広がる旨みを楽しむことができる「たいら貝」が、お手頃価格の110円で登場。また、ふわっと柔らかな身で上品な味わいの黄金カレイをサクサクのフライにした「黄金カレイフライ(タルタルソース)」を176円で味わうことができる。
至福の一貫シリーズでは、脂のりが良く上品な甘みを堪能できる高級魚「きんき」が、319円で登場する。さらにサイドメニューには、マグロの強い旨みが詰まった希少部位“カマ”を甘辛い特製ダレで味付けした「まぐろカマの照り焼き風」(748円)がラインアップされている。
いずれも12月16日より全国の「はま寿司」に登場。数量限定につきなくなり次第販売終了となる。
