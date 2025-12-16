円高は一服、ポンドは対ユーロなどで軟調 このあと英雇用統計＝ロンドン為替



ロンドン早朝、東京市場での円高の動きは一服している。ドル円は155.25付近を高値に、一時154.68付近まで安値を広げた。足元では154.90台まで下げ渋っている。ユーロ円は182.49付近を高値に181.78付近まで下落。その後は182円台乗せ水準へと小反発。ポンド円も207.65付近を高値に206.78付近まで売られたあと、207円ちょうど付近に下げ一服。



ただ、ポンド自体の弱さも観測されている。対円や対ドルに加えて、対ユーロでも軟調。ユーロポンドは0.8784から0.8796まで上昇している。日本時間午後４時にはILO失業率（10月）と雇用統計（失業保険申請件数)（11月）などの英指標が発表される。



USD/JPY 154.92 EUR/JPY 182.01 GBP/JPY 206.94

外部サイト