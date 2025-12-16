バッテリィズ・エース、常連店が「マジヤバい」値段 たこ焼き屋の店名・価格が明らかに
お笑いコンビ・バッテリィズ（エース、寺家）が、13日放送の日本テレビ系『アナザースカイ』（毎週土曜 後11：00）に出演。番組公式YouTubeでは、16日までに「地上波未公開」映像が公開された。
【動画】バッテリィズ・エース、行きつけの「たこ焼き いけちゃん」
番組では、バッテリィズの2人が大阪へ。「最高の街ですよ」と絶賛するエースの生まれ故郷で、コンビを結成した運命の野球場を訪れた。
YouTube動画では、エースが「ずっと入り浸ってたたこ焼き屋さん」だという「たこ焼き いけちゃん」を紹介。エースは「ほんまに僕はたこ焼きが一番好きな食べ物なんですけど、ここに通いすぎて好きになったかもわからないですね」と明かした。
価格は、驚きの4個100円、8個200円、12個300円。エースが「4個100円ってマジヤバいですね」と言うと、店主は「あの当時から値段そのままやまもん。100円のまま」と説明。エースは「ウマいっす。ウマい以外でてこないですね」とたこ焼きにかぶりついた。
