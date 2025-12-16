オリックスの６選手が１６日、大阪市内の球団施設で契約更改に臨み、頓宮裕真捕手が１５００万増の８５００万円、国内ＦＡ権を行使せず残留を決めていた山岡泰輔投手が１２００万円増の８０００万円、麦谷祐介外野手が８００万増の年俸２３００万円、権田琉成投手が現状維持の７００万円、山口廉王投手が５０万増の５５０万円、育成の宮国凌空投手が５０万増の３００万円でサインした。（金額は推定）

頓宮は今季１２９試合で打率・２４９、１３本塁打、５４打点。２３年に首位打者。今季は主将を務めた。来年に向けて「打たないとチームに何も貢献できない。もっと打ちまくりたい」と言葉に力を込めた。

山岡は今季リリーフ４１試合で５勝２敗、１３ホールド、防御率４・２５。来季は岸田監督の意向もあり先発として期待されており右腕は「（先発陣に）いい選手がいっぱいいるので、そこに負けないように」と意気込みを示した。

２０２４年度ドラフト１位の麦谷は新人イヤーだった今季７９試合で打率・２３１、１本塁打１０打点、１２盗塁。６月に左手薬指の骨折で１軍抹消したものの、復帰後の８月２６日のロッテ戦でプロ初本塁打。来季へ「（球団から）レギュラーを獲ってほしいと言われましたので、期待に応えられるように」と表情を引き締めた。

高卒新人の山口は今季最終戦で１軍デビューを果たし「１軍で投げられたことは勉強になったし、来年につながることは多くありました」と手応え。プロ初勝利を挙げるなど今季９試合で１勝、防御率５・５６だった権田は「来年は今年の倍以上なげられるように」、ウエスタン１８試合に登板した宮国は、今オフに宮城からチェンジアップの助言を仰ぐ考えだ。