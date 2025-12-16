「俺が出した選択肢以外を出すな！」二者択一を迫り選択の責任を妻に押し付ける卑劣な手口に読者「子どもが可哀想」
理世は夫の那月と娘との3人暮らし。何かと二者択一を迫ってくる夫にうんざりの理世は、ついに離婚を決意。証拠集めをしていますが…
■また二者択一？
「そうめんでいいじゃん」と理世が返すと…
「いいから早く決めて」と夫に急かされた理世は仕方なく…
無理やりやらせたくせに…理世は心の中で思いました。
夫の那月は出会った頃から二者択一を迫ってくる人でした。
夫が優しさで選択肢をくれていたわけではないと気づいてから、理世は苦しいだけでした。とはいえ、職場に復帰したばかりで、経済的にいますぐ離婚するのは無理でした。
ある日曜日。
理世は全く行く気がしませんでしたが。
那月の怒鳴り声にざわつく周囲。それでも…
娘のために暗い顔をするのはやめようと決めた理世。ひとまず雨宿りを兼ねてメリーゴーランドへ。
電話をしても出なかった夫。理世たちのところへやってきたかと思えば…
怒りにまかせて那月は傘を壊してしまいました。理世は…
早く心を決めなくては、と理世は決意を新たにしますが…。
こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年10月13日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。
■読者「選択肢を与えるってところが狡猾」
まずは夫の那月に対するコメントです。
・料理は作る方に決定権があります作ってもらう方は「いただきます」と美味しく頂く義務があります。文句あるなら食うんじゃねえ。
・自分が食べたいなら自分で作ればいいのに。
・自分で作れないのなら、コンビニやスーパーで自分が食べたいものを買ってきなさい。
・こんな人間まわりで見たことないんですけど、ほんとうに生存しているのでしょうか。3日で離婚ですな。
・「選択肢を与える」ってところが狡猾だよね。自分で選択をさせる＝自分で選んだことでしょ？ 俺が進めたことじゃないよね？ という圧で正当化しようとする。そもそも二択しか与えない時点でおかしいんだけど、なかなか気づかないよね。
・選択肢を与えるふりをして「与えた選択肢以外は認めない」のか。最初に高圧的な態度になった時点で反抗できたら良かったのかもしれないけど、信頼している男性に高圧的な言動をされると最初は戸惑うし、単純に怖いから、言葉が出ずにフリーズしちゃうよね。
それを「俺の支配を受け入れた」と認識して成功体験になってしまうから、この夫の中で上下関係が確立して、それ以降はどんなにお願いモード発動したりしても無駄なんだろうな。高圧的だと「暴力を振るわれるかもしれない恐怖」が付きまとうし。この夫は厄介だし、結婚どころか一時的に寝食ともにすることも不可能な男だわ。
・体調が悪い奥さんを無理矢理連れ出そうとする奴は、夫失格ではないの？ 嫁失格とかどうこう言えたクチ？
・うーん。単純に頭の出来が宜しくないとしか思えない。幼児がジェットコースターに乗れないなんて一般常識の範囲、もし知らなかったとしても、ノリの問題ではない。ましてや天気なんて人間の都合や選択でどうこうなるものではない。どっちも分かり切っていることであって、考えずとも理解できないようでは、一般社会生活を送ること自体が困難だろう。生き辛そう。もし理解していてこれ幸いと八つ当たりしてるのなら幼稚すぎる。
・2択しか選択権を与えてないのに、何かあったら全部奥さんのせいとかありえない。旦那がその２択しか与えなかった結果じゃないのか？ マジこの旦那は理解できない。
・ちっさい男だな。天気の急変にごちゃごちゃ言うとか頭大丈夫。普通に引くわ。
・マザコンのモラに加えて、ケチ、無責任、無考え、無能。そして意味不明のことで怒る。怒ると怒鳴って脅してフキハラ。子どもよりも幼稚。証拠なんて毎秒貯まりそうだ。実家は頼れないのかな。
一方、妻の理世に対しては応援や同情をはじめ、さまざまなコメントが。
・こんな押し付けモラ夫、離婚選んで正解だよね。
・自分で作るか食べに出かけるか選びな、と返してやれ。出かける時に言ったのなら「一人で行くか引きこもるかを選びな、あんたと出かけるほど、もの好きじゃないから」と言ってやればいい。
・私が二択迫られたら「作ってくれるの⁉ ありがとー！」って言う。
・奥さんも二択で返したらいいんじゃない？
・夫は出会った時から変な人で、豹変したわけじゃないなら、妻に男を見る目もなかったってことでもあるね。
・奥さん策士。頑張って！ こんな気持ち悪いやつとはオサラバよ。
・妻、証拠集め頑張れ！
・なんで選択するんだろう？ 選択するなら離婚一択！って言って実家に帰ろうよ。
・きついなぁ……頑張って準備するんだよ〜。
・もう実家に帰りゃいいじゃん。
・子どもがいるからこそ、早めに離れた方がいいのでは？ 子どものためにって我慢してるうちに子どもがどんどん成長して、悪影響が出るよ。父親が母親に理不尽にキレてるところなんて、あまり見せない方がいいんじゃない？
・うざい。うざすぎる。こんなモラ夫から早めに離脱できることを願ってます。
読者も言うように、理世が早く離婚できることを祈るばかりですが…
漫画「選択を迫ってくる夫の末路」
(田辺香)