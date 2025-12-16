【グラビア】笹崎里菜さんが表紙＆巻頭に登場！「週刊FLASH」12月30日号が本日発売
【週刊FLASH 12月30日号】 12月16日発売 価格：550円
「週刊FLASH」12月16日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
光文社は、「週刊FLASH 12月30日号」を12月16日に発売した。価格は550円。
表紙と巻頭グラビアは笹崎里菜さんが登場。彼女にとって人生初の雑誌での撮り下ろしに挑戦した。
青海ひな乃さんがFLASHに登場し、6ページにわたるグラビアを披露。また、穂波あみさんの初グラビアも掲載され、ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」で連載を開始する彼女が透き通るような白い肌を見せつける。
Youtube番組への出演で話題になった新居歩美さんのグラビアとインタビューも掲載。また、ミスFLASH2025のMAHOさんが卒業グラビアを、橋本梨菜さんがガレージを舞台にしたグラビアをそれぞれ披露する。【笹崎里菜さん】
笹崎里菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎神藤 剛【青海ひな乃さん】
青海ひな乃(C)光文社/週刊FLASH 写真◎市川秀明【穂波あみさん】
穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央
FLASHデジタル写真集「First Love」穂波あみ (C)光文社/週刊FLASH 写真◎唐木貴央【新居歩美さん】
新居歩美(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ【MAHOさん】
MAHO(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫【橋本梨菜さん】
橋本梨菜(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小池大介