SR渋谷が静岡退団のジョーダン・ダラスと契約…今季4チーム目「貢献できるように頑張ります」

B1東地区所属のサンロッカーズ渋谷は12月16日、ベルテックス静岡から契約解除となったジョーダン・ダラスとの2025－26シーズンの新規選手契約に合意したことを発表した。

現在28歳のダラスは、208センチ108キロの体格を誇るビッグマン。デンマーク、ルクセンブルク、キプロス、コソボ、チェコ、ドミニカのチームを渡り歩き、今シーズンにバンビシャス奈良へ加入。その後、ケガ人が続出した三遠ネオフェニックス、静岡と籍を移し、今回トーマス・ウェルシュがIL入りしたSR渋谷でのインサイドの戦力強化として迎え入れられた。静岡では9試合に出場し、平均14分28秒のプレータイムで4.4得点3.2リバウンドをマークしている。

短期間で静岡を去るダラスは「ファンの皆さん、たくさんの応援をありがとうございました。ホームゲームは2試合のみでしたが、アウェーゲームのときでも皆さんが存在を肌で感じていました。会場に駆けつけて大きな声援を送ってくださり、そして僕の名前をコールしてくれたこと、その全てが本当に原動力になりました。勝利を届けることはできませんでしたが、静岡のために、そしてこの街を代表してプレーできたことは本当に楽しかったです。チームのこれからの幸運を心から祈っています。本当にありがとうございました」と感謝。

新天地となるSR渋谷へは「チームに加入できることを楽しみにしています。 どんな形でもチームに貢献できるように頑張ります。ファンの皆様にお会いできることも楽しみにしています！Go! Sunrockers!」と、コメントを送っている。

