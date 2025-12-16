全身の砂漠化が進んでいるアナタへ！背中、ひじ、かかと…乾燥をどう防ぐ？
肌が乾燥してかゆい、粉が吹く、ひび割れる…そんなお悩みを抱えている人はいませんか？ 冬になると特に気になるのが体の乾燥です。どこに気をつけ、どう対策すればいいのかを、頭のてっぺんから足の先まで、一気にチェックしてみましょう！ 雑誌『レタスクラブ』編集部がセレクトした、おすすめのボディ用保湿剤も紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
お話を伺ったのは…
▷皮膚科医 友利 新先生
クリニックに勤務するかたわら、テレビ、雑誌などのメディアやSNSを通じて医師としての立場から美容や健康を追究している。YouTubeはチャンネル登録者数約166万人。
■体の乾燥、放っておくと肌トラブルの原因に
顔と同じように、体の肌トラブルを予防するには保湿が欠かせません。
「特に冬になると湿度が下がって、皮膚の水分が外へと逃げてしまいます。ボディも保湿をしないと乾燥が進んで肌トラブルの原因に。特に皮脂腺の少ない手やかかとなどは乾燥しやすい場所。気になる部分にはこまめに保湿剤を塗ってケアしましょう」（友利先生）。
顔と同じように体も完璧な保湿ケアで潤い肌を目指して！
【頭皮】
皮脂は多いが水分は維持できずに乾燥する
頭皮は皮脂が多い場所ですが、水分を保持する能力がとても低く、皮脂でも、乾燥でもかぶれやすい場所。乾燥が気になったら、洗浄力が強すぎず、頭皮にやさしいシャンプーを。
【背中】
お風呂での洗い方で乾燥が進む
手が届きづらい背中をゴシゴシ洗うことで、乾燥をひどくさせてしまう可能性があります。石けんの泡をタオルにのせて、やさしく拭くように洗いましょう。
熱すぎるお湯は皮脂が奪われる
お湯が熱いほど皮脂が奪われやすくなります。熱いお湯で入浴したら、お風呂上りに保湿力の高いボディクリームでいつもより入念に全身保湿を！
【ひじ】
屈曲する部分の乾燥は保湿剤をしっかり塗り込む
ひじやひざのように屈曲する部分も乾燥しやすい場所の一つ。ひじを曲げて保湿剤をキメに沿ってぐるぐると塗り込んで、保湿成分を肌の奥まで届けましょう。
保湿剤はくるくる塗りで
保湿剤を指先にのせ、ひじで円をくるくる描くように、キメに保湿剤を塗り込みます。
【手】
よく洗う手はこまめにハンドクリームを
手のひらには脂の膜をつくる皮脂腺が少なく、手の甲は手を洗うたびにどんどん乾燥が進みます。手のひら、手の甲、指先まで、保湿力の高いハンドクリームをこまめに塗りましょう。
皿洗いはゴム手袋を
食器用洗剤の界面活性剤は手の脂まで落としてしまいます。食器洗いにはゴム手袋を着用すると乾燥予防に。
【お尻の境目】
すれ＆かゆみはバリア機能が低下しているかも
ショーツのゴムの周りの乾燥がひどくてかゆみを感じる場合、それは肌のバリア機能が低下して炎症が起きている状態。皮膚科で相談しましょう。よくなっても、再発防止のためにその部分は念入りに保湿を。
【すね】
洗うときにはこすらず泡で洗うのがお約束
すねも皮脂腺が少なく、乾燥しやすいところ。体を洗うときにゴシゴシと強くこするように洗うことで、さらに乾燥が進む可能性も。顔と同じようにこすらずに、泡で洗うように心がけて。
ゴシゴシ洗いはダメ
あかすりのようにゴシゴシ洗うと、少ない皮脂が奪われて、乾燥が進むことも。やさしく泡で洗いましょう。
【かかと】
尿素入りクリームで角質ケア
皮脂腺のないかかとは乾燥が進むと、角質が厚くなり、ひび割れてきます。そうなる前に、尿素成分入りの保湿クリームを塗って、角質をやわらかくして、保湿ケアを。
かたくなったかかとをふっくらやわらかく
ビタミンE 誘導体と尿素20％配合で角質を柔軟に。メンソレータムやわらか素肌クリームU ＜第３類医薬品＞ 145g ￥1,958（編集部調べ）／ロート製薬
＜かゆみ、赤みetc.の炎症が起きていたら医師に相談を！＞
乾燥が進むと、かゆみや赤みなど、肌に炎症が起きてくることがあります。その場合は早めに皮膚科で相談を。医師が処方する炎症止めを塗ると治りが早く、肌のバリア機能も早く回復します。
■入浴後のマストケア！しっとりボディ用保湿剤3選
冬でももっちり肌をキープするには、お風呂から出たら即、保湿ケアが絶対！ のびがよくて保湿力の高いアイテムを。
のびのよいテクスチャーが肌にスッとなじむ
頑固な乾燥や肌荒れから肌を守る全身用美容液。使い続けるほどなめらかな肌に。薬用うるおいセラミドミルク＜医薬部外品＞ 200ml ￥2,420／ハーバー研究所
ヒアルロン酸成分が角層深くまで浸透。きめ細かな肌に
超乾燥肌でも潤いが長続き。ニベア ルーセントビューティ ディープモイスチャー浸透保湿美容液 ボディミルク 350g ￥1,430（編集部調べ）／ニベア花王
カサカサ肌＆粉吹き肌をやわらかく
角質に水分を保ち、肌を柔軟にしてくれる尿素を配合。のびがよくべたつかない。尿素配合ボディミルクｆ 150ml ￥605（編集部調べ）／ファイントゥデイ
＊ ＊ ＊
寒くなってくると、あちこちかゆくなってたいへん！ 浴槽の中など、温かくて血行がよくなる場所にいると、体中をかきむしるハメに…。今回紹介した体の部位ごとの乾燥対策をしっかり復習すれば、かゆみやガサガサとはサヨナラできます。この冬こそ、なめらかボディを取り戻しましょう！
