ヤマダデンキは12月13日から、サイエンスが開発した次世代型洗浄機「ミラブル アクアブラスト」の先行販売を、全国の「ヤマダデンキ」「ベスト電器」「マツヤデンキ」店舗（一部を除く）、および公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」にて順次開始している。価格は4万3780円。



●ウルトラファインバブルを特殊構造で高速回転させて吐水するトルネードミスト方式



「ミラブル アクアブラスト」は、サイエンスの特許技術であるウルトラファインバブルを特殊構造によって高速回転させて吐水する、トルネードミスト方式を採用することで、高圧洗浄機の「準備が面倒」「電源や水道がない場所で使えない」「水圧で物を傷める」といった課題をすべて解決した次世代型洗浄機。



シャワーヘッドで有名な「ミラブル」の技術を洗浄機に応用し、1mLあたり約1億6000万個（ミラブルモード時）のウルトラファインバブルを生成することによって、目に見えない隙間の汚れや油分まで浮かせて落とす。



本体は、12Lの折りたたみ式バケツとバッテリーが一体化されているので、水道ホースや電源コードが届かないベランダ、浴室、アウトドア、お墓参りといった、さまざまなシーンで活躍する。



水流モードは、最大3.5MPaのパワフルな高圧洗浄から繊細な「ミラブルモード」まで、用途に合わせて4段階の調整が可能なため、1台で外壁の頑固な汚れから網戸や洗車といったデリケートな掃除まで対応できる。