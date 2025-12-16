È¬ÌÚÍ¦À¬¤Èº´Æ£Âç¼ù¤¬King & Prince¥Î¥ê¥Î¥ê¥¦¥©ー¥¯ÈäÏª¡ª¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡ß¥¥ó¥×¥êºÇ¹â¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤Î¥³¥é¥Ü¡×
¢£SNS¤Ç¥Ð¥º¤êÃæ¤Î¡ÖTheater¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥¦¥©ー¥¯
¡ÚÆ°²è¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Èº´Æ£Âç¼ù¤Î¡ÖTheater¡×¤Ê¤É①～②
FANTASTICS¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤Èº´Æ£Âç¼ù¤¬King ¡õ Prince³Ú¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤¬Æ°²è¤Ç»È¤Ã¤¿King & Prince¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡ÖTheater¡×¡£¡ÖTheater¡×MV¤Ç¤Ï¥¥ó¥×¥êËÜ¿Í¤¬³¹¤òïèÊâ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤òÌÏ¤·¤ÆSNS¾å¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ë¤Î¤»¤Æ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤¬Â³¡¹¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
È¬ÌÚ¡õº´Æ£¤â¤³¤Î²»¸»¤ÇÌëÆ»¤òïèÊâ¡£¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç²£¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥¦¥©ー¥¥ó¥°¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¥¥åー¥È¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ÆÆ°²è¤ÏÄù¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¡ß¥¥ó¥×¥êºÇ¹â¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤Î¥³¥é¥Ü¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£