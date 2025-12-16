沖縄出身の女子高生シンガーあずさ、気鋭の写真家・沈小月が監督した初のMV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

沖縄出身の18歳の女子高生シンガーあずさが、12月10日に配信リリースしたデビュー曲「I’m just me」のMVを公開。

あずさにとって、記念すべき初のMVとなる。

■あずさのデビュー曲「I’m just me」は、YUIを手掛けた近藤ひさしがプロデュース

「I’m just me」は、その透明感溢れるキラキラした歌声に惚れ込んだYUIのプロデュースで知られる近藤ひさしが楽曲提供・プロデュースを手掛けた。SNSのフォロワーが15万人を超える大人気漫画家かしわぎつきこがジャケットのイラストを描き下ろしたことも話題になっている。

MVを監督・写真撮影・編集したのは、上海出身で東京を拠点に活躍する人気フォトグラファー沈小月（シン コツキ）。2025年に京都で初個展を大成功させ、Instagramのフォロワーは5万人を超えるなど、若者から絶大な支持を集めている気鋭の写真家だ。

MVを手掛けたのは沈小月にとっても初となったが、東京各所で撮影された沈小月による写真と、同じく東京を拠点に活躍するフォトグラファー秦瑞文によるムービーが、あずさの生き生きとした表情やキャラクターを見事にスクリーンに映し出し、何度も繰り返し観たくなる中毒性の高い映像作品となっている。

あずさは近々、人生初のインスタライブも予定しており、現在準備中だという。

