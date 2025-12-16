

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月12日から15日の決算発表を経て16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.3 Ｆインタ <7050>

26年4月期の連結経常利益を従来予想の15.7億円→18.2億円(前期は12.6億円)に15.6％上方修正し、増益率が24.2％増→43.6％増に拡大する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<442A> クラシコ 東Ｇ +17.21 12/15 本決算 55.07

<3565> アセンテック 東Ｓ +15.63 12/15 3Q 177.24

<7050> Ｆインタ 東Ｇ +14.46 12/15 上期 177.70

<4666> パーク２４ 東Ｐ +13.45 12/15 本決算 12.71

<7034> プロレド 東Ｐ +13.25 12/15 本決算 －



<3475> グッドコムＡ 東Ｐ +10.91 12/15 本決算 164.62

<5136> トリプラ 東Ｇ +9.84 12/15 本決算 39.45

<7110> クラシコム 東Ｇ +5.71 12/15 1Q 155.38

<9251> ＡＢ＆Ｃ 東Ｇ +5.17 12/15 本決算 49.76

<5888> Ｄサイクル 東Ｇ +5.07 12/15 3Q 5.36



<9279> ギフトＨＤ 東Ｐ +4.20 12/15 本決算 26.26

<3665> エニグモ 東Ｐ +3.64 12/15 3Q 赤転

<441A> ＮＥ 東Ｇ +3.39 12/15 上期 －

<7604> 梅の花Ｇ 東Ｓ +2.86 12/15 上期 赤拡

<2997> ストレジ王 東Ｇ +2.24 12/15 3Q 赤拡



<4936> アクシージア 東Ｓ +1.78 12/15 1Q 149.02

<4014> カラダノート 東Ｇ +1.27 12/15 1Q 黒転

<3169> ミサワ 東Ｓ +1.18 12/15 3Q 赤転

<1444> ニッソウ 東Ｇ +0.73 12/15 1Q 赤転

<3248> アールエイジ 東Ｓ +0.61 12/15 本決算 -13.37



<1383> ベルグアース 東Ｓ +0.50 12/15 本決算 黒転

<7073> ジェイック 東Ｇ +0.25 12/15 3Q 41.29



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



