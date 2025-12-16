フィルター掃除はもういらない。「らくメンテ」で洗濯がもっとラクラク快適に【日立】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場中‼
洗う、乾かす、除菌する。スマホでつながる、毎日頼れる一台【日立】のドラム式洗濯乾燥機がAmazonに登場!
日立のドラム式洗濯乾燥機は、乾燥フィルターをなくした「らくメンテ」構造により、毎回のお手入れの手間を大幅に軽減するモデル。
乾燥時に発生するホコリや糸くずは、洗濯槽・乾燥経路・ドアパッキンの3つの自動おそうじ機能で洗い流され、大容量糸くずフィルターに集約。約1か月に1回の手入れで清潔さを保てる。
乾燥には「風アイロン」機能を搭載し、大容積のビッグドラム内で衣類を舞い上げながら高速風を当ててシワを伸ばす。低温乾燥と湿度センサーにより、ふんわりとムラなく仕上げる。洗浄には高濃度×大流量の「ナイアガラ洗浄」を採用し、汚れをしっかり落とす。
液体洗剤・柔軟剤の自動投入機能や、水で洗えない衣類にも対応する「除菌清潔プラス」コースを搭載。スマートフォン連携の「洗濯コンシェルジュ」で、洗濯をより快適にサポートする。
