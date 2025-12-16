人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、15日に自身のアメブロを更新。ママ友らと開催したクリスマスパーティーの様子を明かした。

この日、桃は「昨日は、六本木のパセランドにて、クリスマスパーティーを開催しました」と報告。続けて、会場の最低保証人数が大人8人だったことに触れ「先週の時点で桃クロよっこしか決まってなくて…『どうする？！今からさそっても8人集まるの無理かな？！』ってダメ元で会いたい人たちを誘ったら…意外と集まった」と開催までの経緯を説明した。

当日は『あいのり』で共演したブロガーのクロやよっこ、ブロガーのはあちゅうらが集結し「大人8人！子供9人！」と総勢17人での大規模なパーティーになったことを写真とともに明かした。

さらに、子どもたちのためにプレゼント交換も実施したといい、よっことその娘が全員分のプレゼントを代表して用意してくれたことを告白。「やさしすぎるよね」「本当にありがとう」と感謝を述べ「このわくわくな顔がみれたのはよっこ親子のおかげ！ありがとうー」と喜びをつづった。

最後に「本当開催できてよかったよかった」「みんなありがとうーーーーー！！！！」とつづり、ブログを締めくくった。