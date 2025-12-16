プロ野球・DeNAの牧秀悟選手が、チームが強くなるために必要なことについて語りました。

5年目のシーズンを終えた牧選手。今季は8月に「左MP関節尺側側副靭帯修復術」を受けるなど、プロ初の長期離脱を経験しました。

この時の思いを振り返った牧選手は「最初は試合を見てても、嫌だなというか、早く試合出たいなみたいな感じだった」とコメント。その中でも徐々に変化があったようで「チームが勝ったり負けたりする中で、自分がここにいたら何をするべきかっていうのを考えましたし。やはり今年に関しては1位とあれだけ離れてしまった中で、何かが足りない。チーム力についても考えました」と語りました。

この“チーム力”について牧選手は「ベテランの方、中堅・若手、試合に出る・出ない関係なしに、どうすればチームが強くなるか考える人が多いチームが勝てると思う」と考えを明かします。

続けて「ベテランの方が引っ張っていくだけではチームは強くならないと思いますし、逆に若手が自由にやってても強くならない。そのバランスも大事ですし、その1勝のために同じ方向を向いて、どう準備するかが大事だと思う」とコメント。離脱を余儀なくされた中でも、キャプテンとして外からチームを見つめ勝利を目指す思いをのぞかせました。