Î¥º§Àë¸À¤Î¼¼°æÍ¤·î¡¡É×¡¦ÊÆ»³Î´°ì»á¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡ÄÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡¡ÅÜ¤ê¤Î¸ø³«Àâ¶µ
¡¡8Æü¤Ë¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ½êÂ°¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷(58)¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËèÆü¾®ÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ìÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈºÆ¤ÓÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤ò½ä¤ê¡¢¼¼°æ¤«¤é¡È»°¹ÔÈ¾¡É¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÆ»³»á¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¼¼°æ¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦Àô·òÂÀ»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖSNS¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»ä¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡È¿¶Û½Ì¡¿MMT¤Î¸ú²Ì¢ÆüËÜ¤Î¼£°Â¡Ê³°¹ñ¿Í¤Î±Æ¶Á¡Ë£ÀÇ¼ý¡¦¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¤é¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¾®ÀÐ¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤ëµðÀÐ¤òïØ¤ÇÀü¤Ä¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ïââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼¼°æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÌ£Êý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡¡ââ»ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¡©¡¡¤½¤ì¤ÏÄ®ÅÄ¤ÎÂç¹©¤µ¤ó¤ò¤Í¤Á¤Í¤Á¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¤æ¤¿¤Ü¤ó¤Ëº£¤Ï¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤«¡¢Âç³ØÀ¸¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤Î¼·¸÷¤È¤«¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¯¤³¤È¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢¤ä¤á¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ËèÆü¾®ÀÐ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤é¤ìÄË¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏËÜÅö¤ÎÌ£Êý¤ò¤¦¤ë¤µ¤¯´¶¤¸ÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾®ÀÐ¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¡ØÄË¤¤¡£¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Ê¤¤ã¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¼ÙËâ¤Ç¡¢ÀÐ¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¸Ê¤ÎÂ»ÆÀ´¶¾ð¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ò¤Ã¤Ä¤¡Ø¤µ¤¹¤¬¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤À¤±¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ø³«Àâ¶µ¡£¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤Þ¤¿»öÌ³½ê¤Î¼ã¤¤»Ò¤¬¼¤á¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¤ÎÉ¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÆ»³»á¤Î½ê¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿È¶á¤Ê¿Í´Ö¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¼¼°æ¤Ï6Æü¡¢·ìÇ¢¤ÈÇØÃæ¤ÈÊ¢¤Î·ãÄË¤Ë½±¤ï¤ìÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¡£¡ÖÇ¢´É·ëÀÐ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·°ìÅ¾¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡ÖÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Æ±Æü¡¢ÊÆ»³»á¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢Ëã¿ì¤«¤é¤â³Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎX¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¼°æ¤Ï8Æü¤ÎÊÆ»³»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï¹³À¸ºÞ¤¬¼ïÎàÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¼¤«¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®¤â½Ð¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤ËÉ×¤ÏËèÆü¡¢³°¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤¢¤±¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼¼°æ¤Ï99Ç¯¤Ëºî²È¤Î¹â¶¶¸»°ìÏº»á¤È·ëº§¡¢00Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤¹¤ë¤â01Ç¯¤ËÎ¥º§¡£ÊÆ»³»á¤È¤Ï20Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£