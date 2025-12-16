「年末に見直したい」3つのこと。食器やタオル、小さな整えで気持ちよく新年を迎える
年末が近づくと、「大掃除しなきゃ」と焦ってしまう人も多いのではないでしょうか。ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーのrenaさんは、「ここだけやればOKという3つのマイルールで、無理なく整えています」と話します。今回は、renaさんのお掃除マイルールと年末に整えたい3つのものについて語ります。
1：毎日使う食器はお気に入りだけ残す
年末に気忙しくなる前に、食器棚の中を全部出して、欠けているものやここ一年使わなかった器をチェックします。めんどうだけれど、まずはすべて出して、この一年どんな器を使っていたか、一つひとつ向き合ってみます。棚の中をきれいにふいて、使用頻度を考えながら、よく使う器は手前に戻すのがポイント。
私は「好きな器」と「よく使う器」だけを残すのがマイルールです。お気に入りだけが並ぶと、棚の中がすっきりして出し入れもしやすくなります。
2：フェイスタオルの入れ替え
タオルは毎日使うものだからこそ、気づかないうちにくたびれています。買い替える時期を決めておくと、「いつ買ったかな？」と悩まずスムーズ。
色味は“グレー”一択。ホワイトはくすみやすいので、長く使うならグレーが安心です。新しいタオルに入れ替えるだけで、洗面所まわりが清潔に整います。
古いタオルはウエスにして、ふき掃除で使いきります。
3：靴を見直して、家の顔を整える
シューズクローゼットも、年末に見直しておきたい場所のひとつ。
一年履かなかった靴や傷んだスニーカーを手放し、棚のなかをミニホウキで掃きます。古タオルのウエスで棚をきれいにふき上げてから、靴を並べ直すと玄関の印象がすっきり。
年末にあわててやるより、12月の上旬から中旬にかけて家族を巻き込んで、ゲーム感覚で進めると気持ちよく整えられます。玄関が整うと、帰ってきたときの空気まで軽くなり、新しい年を迎える準備ができた気持ちになります。
完璧に掃除をしようとすると、気持ちが疲れてしまうもの。
「これだけやったらいい」と思えるマイルールをつくっておくと、気持ちがぐんとラクになります。