年末が近づくと、「大掃除しなきゃ」と焦ってしまう人も多いのではないでしょうか。ESSEフレンズエディターで整理収納アドバイザーのrenaさんは、「ここだけやればOKという3つのマイルールで、無理なく整えています」と話します。今回は、renaさんのお掃除マイルールと年末に整えたい3つのものについて語ります。

1：毎日使う食器はお気に入りだけ残す

年末に気忙しくなる前に、食器棚の中を全部出して、欠けているものやここ一年使わなかった器をチェックします。めんどうだけれど、まずはすべて出して、この一年どんな器を使っていたか、一つひとつ向き合ってみます。棚の中をきれいにふいて、使用頻度を考えながら、よく使う器は手前に戻すのがポイント。

【写真】お気に入りの食器

私は「好きな器」と「よく使う器」だけを残すのがマイルールです。お気に入りだけが並ぶと、棚の中がすっきりして出し入れもしやすくなります。

2：フェイスタオルの入れ替え

タオルは毎日使うものだからこそ、気づかないうちにくたびれています。買い替える時期を決めておくと、「いつ買ったかな？」と悩まずスムーズ。

色味は“グレー”一択。ホワイトはくすみやすいので、長く使うならグレーが安心です。新しいタオルに入れ替えるだけで、洗面所まわりが清潔に整います。

古いタオルはウエスにして、ふき掃除で使いきります。

3：靴を見直して、家の顔を整える

シューズクローゼットも、年末に見直しておきたい場所のひとつ。

一年履かなかった靴や傷んだスニーカーを手放し、棚のなかをミニホウキで掃きます。古タオルのウエスで棚をきれいにふき上げてから、靴を並べ直すと玄関の印象がすっきり。

年末にあわててやるより、12月の上旬から中旬にかけて家族を巻き込んで、ゲーム感覚で進めると気持ちよく整えられます。玄関が整うと、帰ってきたときの空気まで軽くなり、新しい年を迎える準備ができた気持ちになります。

完璧に掃除をしようとすると、気持ちが疲れてしまうもの。

「これだけやったらいい」と思えるマイルールをつくっておくと、気持ちがぐんとラクになります。