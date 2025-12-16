リンゴが旬の時季ですが、買ってみたら「思ったより甘くない…」ということもありますよね。そんなときにおすすめなのが、農家の娘として旬の食材レシピを発信するセリナさんの「アップルクランブル風」。パン粉を使うことで、手間がかかるクランブルも驚くほど簡単につくれます。ぜひ試してみてください。

味が微妙なリンゴも絶品に！パン粉でつくるアップルクランブル

今が旬のリンゴですが、切ってみると甘味がイマイチだったり、食感がイマイチ…ってことよくありませんか？

【写真】耐熱容器にリンゴを並べる

そんなときはちょっとしたひと手間で、イマイチなリンゴも絶品スイーツに生まれ変わりますよ。

面倒なクランブル（ポロポロとした生地）も、パン粉で代用して簡単に仕上げます。

●アップルクランブル風

【材料（つくりやすい分量）】

リンゴ お好みで

グラニュー糖 お好みで

パン粉 お好みで



【つくり方】

（1） リンゴは皮をむき、薄切りにする。

（2） 耐熱容器にリンゴを並べ、その上からグラニュー糖とパン粉を順にふりかけます。これを2〜3回繰り返し、最後にグラニュー糖をかけてください。

（3） リンゴから水分が出て、表面がこんがりするまでトースターで焼いたら完成です。リンゴから出た水分をパン粉が吸ってくれるので、ジューシーで香ばしい仕上がりになりますよ。

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください