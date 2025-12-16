Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、IP67の防じん・防水性能を備えマグネット式マウントで設置しやすい「Eufy（ユーフィ） eufyCam C35」など、Anker（アンカー）のセキュリティカメラがお得に登場しています。

マグネット式で取り付け簡単。今年10月に発売開始したAnkerの新作セキュリティカメラ「Eufy eufyCam C35」が15％オフ

Anker Eufy (ユーフィ) eufyCam C35 ホワイト（屋外・屋内対応防犯カメラ）【マグネットカメラ / 約200万画素 / IP67防塵防水 / フルHD/バッテリー搭載/固定式/屋外カメラ/セキュリティカメラ/監視カメラ/追加料金不要 】 7,642円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

HomeBase Miniに録画データが保管できて便利。「Eufy eufyCam C35 2-Cam Kit」が23,792円とお得

Anker Eufy (ユーフィ) eufyCam C35 2-Cam Kit（屋外・屋内対応防犯カメラ）【マグネットカメラ/顔認識AI / 最大1TBストレージ / 約200万画素 / フルHD / IP67防塵防水 / バッテリー搭載/固定式/屋外カメラ/セキュリティカメラ/監視カメラ/追加料金不要】 23,792円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

AIによる追跡機能が優秀。ソーラーパネル付き屋外用防犯カメラ「eufy SoloCam E30」も10％オフ

Anker Eufy（ユーフィ）SoloCam E30（屋外用防犯カメラ）【ソーラー充電 / 360°撮影可能 / 300万画素 / 2K画質 / 防犯対策/ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP65 防塵防水/追加料金不要 】 16,190円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Eufy Security SoloCam S220（屋外用防犯カメラ）【 ソーラー充電/ネットワークカメラ/ワイヤレスセキュリティカメラ/監視カメラ / 2K画質 / バッテリー搭載 / 2.4GHz Wi-Fi / IP67 / 8GBローカルストレージ / 追加料金不要 】 11,690円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Eufy (ユーフィ) eufyCam S3 Pro増設用カメラ（屋外用防犯カメラ)【ソーラー充電/顔認識AI技術 / 800万超高画素 / 4K画質 / 防犯対策/ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載/配線不要 / IP67 防塵防水/追加料金不要】 22,490円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

デュアルカメラシステムで広範囲をカバー。屋内用カメラ「Eufy Security Indoor Cam S350」が20％オフとお買い得

Anker Eufy Security Indoor Cam S350（見守りカメラ)【 屋内カメラ/ネットワークカメラ/ベビーモニター/ペット見守り/防犯カメラ / 4K UHD画質/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / 360°の視野/AI動作検知 / 2.4GHz 5GHz Wi-Fi対応】 11,990円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

Anker Eufy IndoorCam 2K Pan & Tilt（見守りカメラ)【屋内カメラ/ネットワークカメラ/ベビーモニター/ペット見守り/音声アシスタント/ナイトビジョン/モーショントラッキング/全周囲監視】 4,790円 （20％オフ） Amazonで見る PR PR

最大9m先までの動きを検知して警報で威嚇。防犯対策に役立つ「Eufy Security Motion Sensor」が3,590円

Anker Eufy (ユーフィ) Security Motion Sensor (人感センサー）【HomeBaseへの接続必要/広範囲検知/人感センサー/ホームアラームシステム / 約9m検知範囲 / 防犯対策/アラート機能 / 電池寿命最大2年間 / 感度調整可能 / 24時間365日監視可能 / ホームセキュリティ】 3,590円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年12月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

