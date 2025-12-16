７年目の大台突破―。

広島・島内颯太郎投手（２９）が１６日、契約を更改し、４２００万円増の推定１億３０００万円でサインした。

入団以来、鯉のセットアッパーとして活躍を続ける右腕は今季は２年ぶりの６０試合登板、チームトップの２９ホールド、４勝２敗１セーブ、防御率１・４０とフル回転。「しっかりと評価して頂きました。プロに入ったときから、ひとつの夢だった」と大台突破に頬を緩めた。

８年目となる来季はチームの選手会長に就任することもあり、この日の９０分越えの交渉時間は「ほとんどチームのことでした。これからは自分のことだけでなく、チームのことも考えていかないといけない」とチームの顔として、グラウンド内外で精力的に奔走する決意をうかがわせた。

もちろん目指すは８年ぶりの覇権奪回となるリーグＶだ。新選手会長は直近の２シーズン、立て続けに大きく失速した期間があったことに触れ「みんなが思っていることをどんどんチームとして出していって、よりやり易い環境でやるのが一番」としながらも「もっともっと勝ちに対する意識を強く持たないといけないですし、僕ら世代が中心となってやっていかないといけないと思う」とキッパリ。これを叶えるべく、来季は「０点台」を理想に、キャリア・ハイとなった今季の防御率１・４０を越える、さらなる安定感を追求していく。