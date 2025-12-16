フライパンひとつで本格パスタが楽しめる「ワンパンパスタ」を日々発信している、人気インフルエンサーのかずきさん。手軽さとおいしさが両立したレシピがSNSで話題を集めています。今回は、Instagramのリール動画再生回数720万回超えのタコを使ったペペロンチーノをご紹介。うま味たっぷりで、一度食べたらやみつきになること間違いなし！

※ この記事は『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています

【写真】ニンニク香るタコが決め手

タコ好きにはたまらない、ペペロンチーノの最高傑作！

青ジソやレモンの風味が香るさっぱりしたパスタ。タコを大きめにカットする場合は、軽く切り込みを入れておくと食べやすいですよ。レモン汁は生ではなく、市販のレモン果汁でもOK！

●タコと青ジソのペペロンチーノ

【材料（1人分）】

スパゲッティ（1.4mm） 100g

ゆでダコの足（ぶつ切り） 70g

青ジソ（せん切り） 2枚

オリーブオイル 大さじ1

ニンニク（薄切り） 1かけ※チューブなら2cm

赤唐辛子 1本

A［水300〜350mL 白だし小さじ2 塩小さじ1／4］/li>

B［オリーブオイル小さじ2 レモン汁小さじ1 レモンの皮（せん切り・好みで）適量］



【つくり方】

（1） フライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れて弱火にかける。香りが立ったらたこ、赤唐辛子を加え、中火で1〜2分炒める。

（2） Aを加え、煮立ったらスパゲッティを加え、ときどき混ぜながら袋の表示時間+1分ゆでる。

（3） お玉1.5杯分ほどの水分を残し、青ジソ、Bを加え、ソースにとろみがつくまで全体を混ぜる。

かずきさんの初の著書『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社）には、麺も具材も一緒に調理できる手軽さと、“お店レベル”のおいしさを両立したレシピが満載。オイル系、トマト、クリーム、個性派まで幅広い味わいがそろい、毎日飽きずに楽しめます。難しい工程はいっさいなく、丁寧な解説で再現性も抜群。忙しい日にも心強い一冊です。ぜひチェックしてみてください！