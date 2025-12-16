フライパンひとつで10分で完成「タコと青ジソのペペロンチーノ」レシピ。市販のレモン果汁でプロ仕上がり
フライパンひとつで本格パスタが楽しめる「ワンパンパスタ」を日々発信している、人気インフルエンサーのかずきさん。手軽さとおいしさが両立したレシピがSNSで話題を集めています。今回は、Instagramのリール動画再生回数720万回超えのタコを使ったペペロンチーノをご紹介。うま味たっぷりで、一度食べたらやみつきになること間違いなし！
※ この記事は『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社刊）に掲載された内容を抜粋・再編集しています
タコ好きにはたまらない、ペペロンチーノの最高傑作！
青ジソやレモンの風味が香るさっぱりしたパスタ。タコを大きめにカットする場合は、軽く切り込みを入れておくと食べやすいですよ。レモン汁は生ではなく、市販のレモン果汁でもOK！
●タコと青ジソのペペロンチーノ
【材料（1人分）】
スパゲッティ（1.4mm） 100g
ゆでダコの足（ぶつ切り） 70g
青ジソ（せん切り） 2枚
オリーブオイル 大さじ1
ニンニク（薄切り） 1かけ※チューブなら2cm
赤唐辛子 1本
A［水300〜350mL 白だし小さじ2 塩小さじ1／4］/li>
B［オリーブオイル小さじ2 レモン汁小さじ1 レモンの皮（せん切り・好みで）適量］
【つくり方】
（1） フライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れて弱火にかける。香りが立ったらたこ、赤唐辛子を加え、中火で1〜2分炒める。
（2） Aを加え、煮立ったらスパゲッティを加え、ときどき混ぜながら袋の表示時間+1分ゆでる。
（3） お玉1.5杯分ほどの水分を残し、青ジソ、Bを加え、ソースにとろみがつくまで全体を混ぜる。
かずきさんの初の著書『このワンパンパスタが食べたい。』（扶桑社）には、麺も具材も一緒に調理できる手軽さと、“お店レベル”のおいしさを両立したレシピが満載。オイル系、トマト、クリーム、個性派まで幅広い味わいがそろい、毎日飽きずに楽しめます。難しい工程はいっさいなく、丁寧な解説で再現性も抜群。忙しい日にも心強い一冊です。ぜひチェックしてみてください！