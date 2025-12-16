『地獄の黙示録』や『ゴッドファーザー』などで知られるフランシス・フォード・コッポラ監督。アカデミー賞を5回も受賞した巨匠ですが、86歳になった現在でも映画制作に対する情熱は冷めず、2024年にはライフワークともいえる作品『メガロポリス』を公開しました。

貧困層と富裕層の間に広がる格差、それを是正するために新都市構築を目論む建築家。コッポラ監督が40年かけて構想した壮大なSF映画でしたが、「わかりにくい」「ストーリーにまとまりがない」と評判は散々。

1億2000万ドル（約185億円）もの莫大な制作費がかかったのに、得られた興行収入はわずか1440万ドル（約22億円）。コッポラ監督はこの費用の多くを賄うべく、私財を売り払う羽目となりました。

落札金額16億円超え！でも足りない！

コッポラ監督が所有していたワイナリー

Image: Shutterstock

まず売られたのがカリフォルニアに所有するワイナリー。コッポラ監督のワインはかなり評判が良く、観光客も多く訪れる名所なのですが、手放さざるを得なかったようです。さらにベリーズに所有していた美しいプライベートアイランドも売却。

それでも全然足りず、次に売り払われたのが時計のコレクション。12月6〜7日に開催されたフィリップスオークションに、コッポラ監督所有の時計7本が出品されました。

Image: Phillips

パテック フィリップ、ブランパン、ブレゲ、IWCなどと混じって出品された今回の目玉が、F.P.ジュルヌのFFCプロトタイプ。この時計、文字盤に手の形のインジケーターが搭載されており、オートマタが指を折って時間を数えるように時を表示。アイデアはコッポラ監督自身が提案し、それを天才時計師フランソワ＝ポール・ジュルヌ氏が具現化したものです。

Image: Phillips

2021年に製作されたこの時計、裏蓋には監督の名前が刻印されています。機構のユニークさと希少性が注目を集め、落札価格は1075万5000ドル（約16億6700万円）という途方もない金額となりました。

Image: Phillips F.P.ジュルヌをつけている監督

おそらく監督がジュルヌ氏に支払った金額の数倍で落札されたのですが、なにせ借金の額がハンパないので、この時計の売り上げも焼け石に水かもしれません。ただ、コッポラ監督は過去にも映画で大借金を背負って、それを返済してさらに名作を生み出してきた不屈の根性があります。今回も再起なるでしょうか？

Source: Phillips（1, 2）