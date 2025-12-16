床暖房から離れずにいた猫さんが、女の子が宿題を始めた途端に…？仲良しなふたりの可愛らしいやり取りが話題となっています。

注目を集めている投稿は記事執筆時点で6.1万回再生を突破し、「猫ちゃんの本領発揮ですね」「えらいですね、普通こんなん絶対勉強なんか出来ないですよね」といったコメントが寄せられました。

【動画：床暖房から離れない猫→女の子が『宿題』を始めると……可愛すぎるやり取りの様子】

床暖房でぬくぬく

YouTubeチャンネル『ハナチャンネル』に投稿されたのは、下の子ちゃん(下の娘さん)とキジシロ猫の男の子「ハナ」くん、とっても仲良しなふたりの微笑ましい日常のワンシーンです。

ハナくんがだら～っと寝転がり、床暖房を堪能していたある日のこと。少し様子を見ていた下の子ちゃんは、ハナくんのモフモフなお腹をわしゃわしゃ。毎日じゃれているというふたりのお決まりのスキンシップだといいます。

自由気ままなハナくん

ちょっかいを出されたものの、寝返りを打っておもいっきり伸びをするだけのハナくんは、今は遊ぶ気分ではない様子。すっかり虜となった床暖房から離れたくないようで、あまりの無防備さに投稿主さんも笑ってしまったそうです。

ところが、しばらくして宿題を始めた下の子ちゃんの目の前には、先程とは打って変わって遊んでモード全開なハナくんの姿が。下の子ちゃんの服を甘噛みしながら腕にギュッとしがみつき、「遊ぼうよ～！」と言わんばかりにケリケリ攻撃を炸裂させていたといいます。

ネコハラにも慣れっこ

可愛らしい邪魔に嬉しそうにしつつも、優しく振りほどいた下の子ちゃん。毛繕いを始めたハナくんの足が教材の上に乗っていても気にせず、宿題の続きをしていたそう。その慣れた様子からは日常的に邪魔をされていることがうかがえ、ふたりの仲の良さに思わず笑みがこぼれてしまいます。

その後もふたりは、下の子ちゃんがお腹を触ったり、ハナくんが再びケリケリをしたり。そして最後は、ハナくんの毛先をつまむ毛つまみ攻撃での反撃。この日もじゃれ合いを楽しんだ仲良しコンビなのでした。

ハナくんと下の子ちゃんの可愛らしいやり取りを見た視聴者さんたちからは「たまりゃん♡」「ハナちゃん可愛い、肉球で間違い消しちゃえ」「ハナちゃんと遊ばずに勉強する下の子ちゃんは偉いね」「ワイだったら…勉強5分して、30分遊ぶ」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ハナチャンネル』では、ハナくんとご家族の何気ない日常の様子が投稿されています。兄妹のように仲良しだというハナくんと下の子ちゃんのじゃれ合いの様子も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ハナチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。