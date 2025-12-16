何かを狙っていた猫さんが飛び込むと、まさかの回転レシーブ…！？アクロバティックな動きを見せた猫さんの姿が、1.3万いいねを集める反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で170万回再生を突破し、「おおー！スゲー！」「可愛らしい！回転レシーブだね」「かっこいい～！」といったコメントが寄せられました。

【動画：何かに狙いを定めた猫→勢いよく走り出すと、『次の瞬間』…まさかの『動き』】

人懐っこいポムくん

YouTubeチャンネル『【保護猫】おろしぽんず』に投稿されたのは、何気なく撮影していた飼い主さんの前で、驚きの動きを見せた猫さんの姿。技のような華麗な姿を披露してくれたそうです。

登場したのは、生後3カ月の時に保護団体さんから飼い主さんのお家へと迎え入れられた元野良猫の「ポム」くん。キジ白柄の可愛らしい1歳の男の子で、おとなしく人懐っこい性格だといいます。

キャッチしてくるり！

この日、飼い主さんが階段の前にいたポムくんを撮影していると、何かを狙うように身を低くし始めたそう。その何かは確認することができませんでしたが、真剣な眼差しでハンターとなったポムくんは狙いを定め、ついに駆け出したといいます。

ズザーッと滑るように勢い良く飛び込んできたポムくんは、両前足で挟み込んで何かをキャッチ。そして後ろ足で床を蹴ると、前足はキャッチした状態で固定したまま頭ごと体を丸めて、くるり。なんと前足も使わずに回転して見せたというのです…！

素晴らしい身のこなし

猫さん特有の柔軟性と高い身体能力を活用して、見ていて惚れ惚れするほどの回転技を決めたポムくん。その姿はまるで、回転レシーブをするアスリートのよう。もしかしたら回ることで勢いを和らげ、壁や物に激突するのを避けるというのも、回転した理由の一つだったのかもしれません。

背中を丸めた仰向けの体勢となり、部屋の死角へとスーッと滑りながら消えていったポムくんですが、どうやら前足はそのまま。何をキャッチしたのか、それとも何もキャッチしていないのか…。なんとも気になりますね。

投稿には「飛び込みでんぐり返しwなんて可愛いの♡」「アタックナンバーニャンw」「毎日訓練してるわけでもないのにすごい身体能力！」「素晴らしいキャッチだね」といったコメントが国内外から寄せられ、他にも柔道の受け身のように見えたという視聴者さんからのコメントも寄せられたようです。

YouTubeチャンネル『【保護猫】おろしぽんず』では、ポムくんと飼い主さんご家族の日常の様子が投稿されています。ポムくんの甘えん坊な可愛い姿や思わずクスッとしてしまう面白い姿など、様々な姿を観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【保護猫】おろしぽんず」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。