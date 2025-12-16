「カットソー似合わない」人へ！【ZARA】40・50代のための「上品トップス」

カットソーはカジュアルすぎて似合わない……。そんなミドル世代におすすめしたいのが、きちんと感のあるシャツやブラウス。一点投入で洗練見えを狙うなら、【ZARA（ザラ）】の上品トップスを試してみて。美しいシルエットや色味で、ワンランク上の着こなしを叶えてくれそう。オンオフ使えそうなアイテムをピックアップしたので、さっそく冬コーデに取り入れてみては。

エレガントな雰囲気をまとえそうなボウタイブラウス

【ZARA】「メタリック糸アップリケブラウス」\5,990（税込）

顔まわりをパッと華やかに見せてくれそうなボウタイ付きのブラウス。ボウタイを留めている高見えしそうなモチーフも、ミドル世代の垢抜けをサポート。光沢のある糸できれい見えが狙えるので、カジュアルが苦手という人にぴったり。ジャケットとも合わせやすく、プライベートはもちろんオフィスシーンでも活躍するかも。パンツと合わせてクールに決めたり、プリーツスカートでフェミニンに仕上げるのもおすすめ。

優雅なパープルシャツはクールに着こなして

【ZARA】「リボンサテンシャツ」\6,590（税込）

トレンド感のあるリボンディテールのシャツ。1枚で主役級の華やかさがあり、冬コーデの即戦力になってくれそう。淡いパープル色と光沢のあるサテン素材が上品で、甘さ控えめに着られるのが嬉しいポイント。リボンは結んでアクセントにしたり、そのまま垂らして抜け感たっぷりに仕上げるのもおすすめ。きれいめに見せたいミドル世代は、パンツと合わせて大人顔に引き寄せてみて。

ひと癖あるデザインでおしゃれ見え

【ZARA】「ZW COLLECTIONアシンメトリーフルイドブラウス」\9,990（税込）

遊び心のあるアシンメトリーヘムが特徴的で、ユニークな存在感を放つブラウスは、コーデに困ったときの救世主になるかも。ニュアンス感のある色味と美しいシルエットでクラス感があり、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。ゆったりとヒップまで覆ってくれる着丈のため、サマ見えしながら体型カバーも狙えそう。細身のパンツできれいめに仕上げたり、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎

フェザーアップリケが冬らしいアクセントに

【ZARA】「LIMITED EDITION フェザーディテール ドレープシャツ」\15,990（税込）

胸元のフェザーアップリケが、華やかに冬ムードを演出してくれるシャツ。ドレープ感のある素材も、ミドル世代の垢抜けにひと役買ってくれそう。今季のトレンドカラーであるダークブラウンのシャツは、一点投入でコーデの鮮度アップが狙えます。シャープなクロスVネックでデコルテラインが美しく見え、ほんのりと色っぽさもまとえる予感。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M