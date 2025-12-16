2024、25年と大阪杯連覇

中央競馬のG1・大阪杯で連覇するなど活躍したべラジオオペラ（牡5、上村）の現役引退が決まった。16日、所有するべラジオレーシングがXで発表。衝撃の事実も明かされた。

べラジオオペラは14日に香港で行われたG1・香港カップで2着。地元の英雄ロマンチックウォリアーには及ばなかったが、懸命の走りを見せた。

力走から2日、所有するべラジオレーシングはXで「ベラジオオペラ引退 ありがとうございました」と発表。次の投稿で衝撃の事実を明らかにした。

「沢山の激励のコメントありがとうございます ［馬主はすぐ心配するから言えない］ 私は知りませんでした…オペラは膝の裏に損傷があり爆弾を抱えたまま出走し続けて来た事を…」と説明。2着だった6月のG1・宝塚記念後には引退を勧める声もあったという。

引退レースを模索する中、条件が合う香港を選択。「オペラ自身まだまだ成長を見込める子で着実に成長してますし成長途上です しかし爆弾を抱えたままこれ以上走らせられない… 苦渋の決断でした」とつづった。

今後は社台スタリオンステーションで種牡馬入りの予定。「社台スタリオン入りカッコいいぞ！！ 心から叫びたい ありがとう！！」と結んだ。

べラジオオペラは父ロードカナロア、母エアルーティーン（母の父ハービンジャー）の血統で通算14戦6勝。2024、25年のG1大阪杯2勝を含め重賞4勝を挙げた。



（THE ANSWER編集部）