気遣いのできる人はすてきだ。女優・ＭＥＧＵＭＩの温かい一面を目撃した。１１月６日、都内で行われたドキュメンタリー映画「名無しの子」（竹内亮監督）完成披露試写会。取材場所の関係で私が座ったのは、タレント・小島瑠璃子の前だった。

２年半ぶりに芸能活動を再開して初めての公の場。私もこじるりと同学年で、同じ年頃の子どももいる。だからこそ、彼女の味わった心の痛みは想像を絶するものだと思う。記者の私が目の前に座り、何度も様子を確認するのはプレッシャーを与えてしまうだろう。気まずかった。

イベントは２部制だった。第１部にＭＥＧＵＭＩが、第２部にこじるりが登壇予定だった。ＭＥＧＵＭＩは竹内監督と中国の映画業界についてトークを展開した。その間、こじるりは席に座ったまま、うなずきながら話を聞いていた。

ＭＥＧＵＭＩはトークセッションを終えると、そのまま楽屋に戻る予定だったが、降壇して数歩歩き、こじるりの隣で立ち止まった。何が起こるのか―。少し緊張感が漂った。すると、ＭＥＧＵＭＩはこじるりの目をじっと見つめ、ハキハキした口調で言った。「お体に気をつけて」。サラッとした優しさ。過度に励ましの言葉をかけるわけではない。でも、本気で気にかけているのが視線の強さから伝わる。

こじるりは一瞬の出来事に驚いた様子だった。少し間があってから、ハッと思い直したように立ち上がって一礼した。ＭＥＧＵＭＩはもう立ち去ったあと。去り際の背中も美しく、かっこよかった。（芸能担当・水野佑紀）

