元人気セクシー女優が「総額1億円」ホストにつぎこんだ過去を激白。“眼帯姿”で取材時に現れた驚くべき理由も
明日見未来の名でセクシー女優としてデビューし、人気を博した女性がいる。このたび、自身のSNS（@MIRAI_being）で「この度、私本名である **松本麗鈴（れいら）**として地に足をつけて生きていくことを誓います（原文ママ）」と宣言をした。同時に、今春、慶応義塾大学経済学部への入学を果たしたことも明かされた。
大学入学後の展望を聞こうとした矢先、彼女は眼帯をして現れた。そこから思わぬ方向へ話が進み――。
◆大学進学後、衝動的に家出する
――慶應義塾大学入学おめでとうございます。人生のリセットを賭けた受験だったと伺いました。
松本麗鈴：ありがとうございます！ そうですね。私は小さい頃から陸上競技をやっていて、結構スパルタな両親のもとで打ち込んでいました。小学校〜中学校までは、「同じクラブチームの子どもに負けたら罰練習、ご飯なし」とかもあったりして……両親はオリンピック選手に育てたかったようです。私もそのつもりで、かなり競技に真剣に打ち込んでいました。けれどもだんだん熱が冷めてしまって、國學院大學文学部に入学後、わりとすぐに陸上部を退部します。その後、コロナ禍などもあって人との関係性も希薄になるなか、家出を決行しました。
大学時代、いわゆるパパ活みたいな形でお金をくれるおじさんが複数いて、それなりに貯蓄はある状態でした。「一人暮らしをしたい」と衝動的に家を飛び出して、新宿で寝泊まりをするうちに、ひとりの男性に出会ったんです。
◆「総額1億円」ホストにつぎこむ
――それが、どん底の始まりですか。
松本麗鈴：今にして思えばそうなのかもしれません。当時、彼は経営者ではありましたが、あまり稼いでいるとは言えませんでした。そこで、ホストに転身したんです。一方、私は以前からちょくちょくセクシー女優にならないかという誘いはあって、断っていたんです。けれども、この男性を支えるために、セクシー女優になるのもありかなと思って、挑戦することにしたんです。2021年5月に撮り始めて、11月2日デビューだったはずです。
――好きになった男性を、ホストとして高い地位にしたかったわけですね。いくらくらいお金を使ったのでしょうか。
松本麗鈴：2021年から2年ほど、毎月1000万円以上近く使ったこともありました。総額では1億円超です。
◆同棲相手から財布からお金を抜かれていた
――驚くべき金額ですね。
松本麗鈴：ただでさえセクシー女優になったことで、地元の友だちとは縁が切れてしまいました。大学は卒業したけれど、部活もやめてしまったしサークル活動などもしていませんでしたので、友人もいません。「自分は孤独だな」と思うことが増えていきました。それでも、ホストの彼とは一緒に暮らすこともできて、「この人を逃したら自分にはなにもない」と感じていたんです。
――結婚するなどの方法もあったと思いますが。
松本麗鈴：私は結婚したかったですし、彼も「いずれ結婚する」みたいなことを言ってくれていました。けれども、女遊びが派手だったことと、財布からお金を盗むのがやめられず、一緒に生活をしていくのが厳しいのではないかと思ってきたんです。今思うと寂しい発想ですが、「どうしてこれだけお金を使ったのに思い通りにしてくれないの」という苛立ちも、彼に対してありました。
同棲していた2023年末、2人でいるときに部屋で喧嘩をしました。とはいえ、これまでも喧嘩はあって、何度か警察を呼ぶ事態にまで発展しています。このときは、私の財布からお金が抜かれていたので、確認のために彼の財布を開けようとしたら、いきなり拳が飛んできました。武道の有段者である彼の拳は重く、私は負傷しました。彼はこのとき、留置場に入っています。
