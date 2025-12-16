来年1月1日に開催される駅伝の実業団ナンバーワン決定戦、ニューイヤー駅伝（第70回全日本実業団対抗駅伝）のエントリー選手が16日、発表された。群馬県庁前を発着点に全7区間、100キロで行われ、70回の記念大会により全40チームで争われる。

前回大会、歴代最多26回目の王者に輝いた旭化成は東京世界陸上1万m代表・葛西潤（25）、前回1区区間賞・長嶋幸宝（21）、今年の5000m日本王者・井川龍人（25）の入社3年目トリオに加え、2024年大学駅伝二冠の国学院大から入部した山本歩夢（23）も名を連ねた。

前回8秒差の2位だったHondaは東京世界陸上マラソン代表の小山直城（29）、男子5000m代表の森凪也（26）がエントリー。

王者奪還を狙うトヨタ自動車は11月に10000m日本新記録をマークした鈴木芽吹（24）、12月の福岡国際マラソンで2位の西山雄介（31）、さらに田沢廉（25）、吉居大和（23）と強力布陣となった。

GMOインターネットグループは東京世界陸上マラソン代表の吉田祐也（28）を筆頭に新戦力・青山学院大から太田蒼生（23）、鶴川正也（23）がメンバー入り。

注目のルーキーも勢ぞろい、富士通にはハーフマラソン日本学生記録保持者・駒沢大から篠原倖太朗（23）、東日本実業団駅伝を優勝したロジスティードには国学院大から平林清澄（23）、サンベルクスには創価大から吉田響（23）が入った。

【各チームエントリー選手】

■旭化成（40年連続63回目、最多26回優勝）

市田孝、大六野秀畝、茂木圭次郎、土方英和、相澤晃、齋藤椋、井川龍人、葛西潤、亀田仁一路、山本歩夢、長嶋幸宝、キプルト エマニエル

■Honda（42年連続43回目、優勝2回）

木村慎、小山直城、中山顕、青木涼真、伊藤達彦、小袖英人、森凪也、イェゴン ヴィンセント、久保田徹、中野翔太、西川千青、吉田礼志

■トヨタ自動車（37年連続47回目、優勝4回）

田中秀幸、服部勇馬、西山雄介、野中優志、佐藤敏也、内田隼太、野村優作、田澤廉、吉居大和、湯浅仁、鈴木芽吹、サムエル キバティ

■GMOインターネットグループ（7年連続7回目）

今江勇人、吉田祐也、鈴木塁人、𠮷田圭太、小野知大、嶋津雄大、岸本大紀、小原響、児玉真輝、鶴川正也、太田蒼生、テモイ マイケル

■SUBARU（5年連続25回目）

口町亮、梶谷瑠哉、清水歓太、鈴木勝彦、小林歩、長田駿佑、砂田晟弥、並木寧音、三浦龍司、山本唯翔、石田洸介、イエゴン エマニエル

■住友電工（9年連続12回目）

西川雄一朗、高田康暉、遠藤日向、永山博基、阿部弘輝、岩見秀哉、上田颯汰、砂岡拓磨、佐藤榛紀、伊福陽太、白石光星、野村昭夢

■三菱重工（17年連続30回目）

定方俊樹、井上大仁、山下一貴、吉岡遼人、松倉唯斗、近藤亮太、宗像聖、守屋和希、杉彩文海、小林大晟、村上大樹、キプラガット エマヌエル

■富士通（6年連続35回目、優勝3回）

横手健、潰滝大記、塩尻和也、坂東悠汰、浦野雄平、塩澤稀夕、椎野修羅、伊豫田達弥、小澤大輝、篠原倖太朗、平林樹、キメリ ベナード

■安川電機（36年連続48回目）

古賀淳紫、合田椋、大畑和真、漆畑瑠人、佐藤俊輔、助川拓海、鈴木創士、笠原大輔、九嶋恵舜、辻文哉、阿部陽樹、キプタム ヴィクター

■花王（11年連続63回目）

矢野圭吾、鈴木祐希、長谷川柊、池田耀平、杉山魁声、松岡竜矢、若林陽大、菖蒲敦司、巻田理空、安原太陽、武田和馬、マサイ サムウェル

■クラフティア（51年連続57回目）※旧・九電工

山野力、福本真大、大塚祥平、吉岡幸輝、赤粼暁、天野誠也、吉岡智輝、西久保遼、平駿介、山内健登、木村海斗、キプンゲノ ニアマイア

■ロジスティード（14年連続14回目）

市田宏、前田将太、細谷翔馬、山谷昌也、富田峻平、四釜峻佑、藤本珠輝、北村光、村松敬哲、海老澤憲伸、平林清澄、ギデオン ロノ

■ヤクルト（13年連続46回目）

郄久龍、小椋裕介、スタンネリー ワイザカ、奈良凌介、中村大聖、吉川洋次、小島海斗、鎌田航生、太田直希、伊地知賢造、石井一希、安藤風羽

■黒崎播磨（15年連続38回目）

細谷恭平、土井大輔、田村友佑、長倉奨美、井手翔琉、福谷颯太、前田義弘、田村友伸、松並昂勢、小泉樹、シトニック キプロノ

■JR東日本（8年連続20回目）

竹井祐貴、其田健也、作田直也、作田将希、米井翔也、中山雄太、横田俊吾、西脇翔太、松永伶、ダパッシュ ラファエル、工藤大和、吉田凌

■トヨタ紡織（29年連続29回目）

聞谷賢人、下史典、山田滉介、羽生拓矢、藤曲寛人、小野寺悠、服部大暉、西澤侑真、小渕稜央、尾粼健斗、浅井皓貴、マル イマニエル

■サンベルクス（6年連続8回目）

山下侑哉、岡本雄大、折居卓哉、市山翼、渡邉奏太、市村朋樹、千明龍之佑、新山舜心、木村有希、越陽汰、吉田響、チェプセルゴン リチャード

■SGホールディングス（31年連続32回目）

川端千都、佐藤悠基、關颯人、館澤亨次、近藤幸太郎、中村唯翔、石原翔太郎、佐藤一世、関口絢太、大林洸己、吉本真啓、チャールズ カマウ

■中国電力（34年連続34回目、優勝2回）

森宗渚、中島大就、池田勘汰、菊地駿弥、三上雄太、コスマス ムワンギ、清野太成、清野太雅、桑田大輔、野村颯斗、久保出雄太、山口和也

■JFEスチール（7年連続49回目）

斉藤翔太、大森樹、川平浩之、キプラガット ダン、岩崎大洋、兒玉陸斗、寺嶌渓一、腰塚遥人、大野陽人、大森椋太、森川蒼太、牛ノ濱翔汰

■大阪ガス（4年連続13回目）

岩粼祐也、坂東剛、辻村公佑、中村友哉、西研人、井上大輝、郄畑凌太、堀畑佳吾、目片将大、松尾昂来、園木大斗、山中博生

■西鉄（5年連続22回目）

久保和馬、和田照也、津田将希、伊東大暉、太田黒卓、設楽悠太、設楽啓太、尾方馨斗、中山凜斗、林虎大朗、冨永昌輝、ニクソン レシア

■トヨタ自動車九州（17年連続24回目）

大城義己、右田綺羅、志水佑守、牧瀬圭斗、緒方貴典、花尾恭輔、横田玖磨、田島公太郎、田中楓人、小中野翔、アントニー マイナ

■ひらまつ病院（3年連続7回目）

上野裕一郎、栃木渡、三田眞司、永戸聖、荻久保寛也、上村直也、溝口泰良、神薗竜馬、益田郁也、イェネブロ ビヤゼン

■愛知製鋼（4年連続41回目）

秋山清仁、坂本佳太、住田優範、佐々木守、山田泰史、吉原遼太郎、児玉悠輔、伊藤秀虎、西村翔太、海村蓮、栗原舜、ムンガイサイモン ガサ

■YKK（34年連続36回目）

ジョナサン ディク、鈴木大貴、細森大輔、森山真伍、小島優作、荻原陸斗、丸山幸輝、綱島辰弥、金田龍心、山森龍暁、西田大智、大谷章紘

■愛三工業（25年連続25回目）

藤井寛之、中西玄気、東瑞基、富安央、西方大珠、藤井正斗、新家裕太郎、伊東大翔、胗本匡哉、住原聡太、東原豪輝、ケルビン キプラガット

■トーエネック（14年連続16回目）

河合代二、小山裕太、竹内大地、河村一輝、野口雄大、蝦夷森章太、漆畑徳輝、佐竹勇樹、山中秀真、郄村比呂飛、中野倫希

■マツダ（24年連続61回目、優勝2回）

延藤潤、向晃平、定方駿、臼井健太、小林青、扇育、木山達哉、宇津野篤、村上太一、粟井駿平、小嶋郁依斗、ディエマ アイザック

■中央発條（12年連続43回目）

冨田直樹、樋口大介、大津顕杜、浅岡満憲、小野田勇次、穴澤友崇、町田康誠、内野李彗、石川龍芽、太田翔、大森駿斗、サイディムサイモン ムシオ

■NTN（5年連続61回目）

坂田昌駿、小森稜太、川瀬翔矢、横澤清己、宇留田竜希、谷口辰煕、小林篤貴、下尾悠真、菊地駿介、中原優人、西代雄豪、ウィルソン レマンガレ

■セキノ興産（2年連続7回目）

狩野琢巳、鈴木大海、佐藤慎巴、杉岡洸樹、渡辺一輝、渡邉正紀、木本大地、小島准、矢板慈生、ジェームス ムオキ

■中電工（30年連続30回目）

相葉直紀、二岡康平、東優汰、岡原仁志、三ッ星翔、井上亮真、梶山林太郎、北村惇生、倉本玄太、福田翔、吉田周、ヴィクター キプキルイ

■戸上電機製作所（2年連続6回目）

渡邊太陽、北村宙夢、サイモン カリウキ、岩室天輝、三代和弥、吉山侑佑、山粼諒介、西野湧人、末次海斗、上田大樹、堀田晟礼、山口廉

■大塚製薬（6年連続31回目）

上門大祐、國行麗生、岩佐壱誠、清水颯大、宮木快盛、橋本尚斗、金橋佳佑、千守倫央、岩佐一楽、赤星雄斗、梅崎蓮、中村光稀

■M&Aベストパートナーズ（初出場）

堀尾謙介、鬼塚翔太、木付琳、板垣俊佑、栗原直央、中川雄太、山平怜生、ムモ ジョセフ

■コニカミノルタ（2年ぶり50回目）

米満怜、名取燎太、星岳、宮下隼人、川口慧、松井尚希、柏優吾、廣澤優斗、平山大雅、佐藤真優、キベット ロジャース

■プレス工業（2年ぶり13回目）

稲毛悠太、滋野聖也、橋本龍一、熊谷真澄、ローレンス グレ、落合葵斗、大川歩夢、坂本健悟、今野純、小野隆一朗、工藤巧夢、長谷川瑠

■ＮＤソフト（2年ぶり4回目）

竹内竜真、アレクサンダー ムティソ、下條乃將、江口清洋、光武洋、厚浦大地、荒生実慧、東海林宏一、中野魁人、島津裕太、松川雅虎、及川瑠音

■大阪府警（2年ぶり12回目）

米田大輝、谷原先嘉、永信明人、源康介、藤山悠斗、比夫見将吾、川田信、大坂祐輝、沖見史哉、坂本智基、大類駿、中尾心哉

