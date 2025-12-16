元女子バレーボール女子日本代表の栗原恵さん（41）が、14日放送のフジテレビ系「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演し、夫とのなれそめを明かした。

19年に現役を引退して昨年、モデルで写真家のKoukiと結婚。年末に第1子男児を出産した。夫について「広告モデルと、スタジオで写真を撮るフォトグラファーをしています」と説明。撮影現場での出会いかと思いきや、「それが全然違うんですよ」と打ち明けた。

「私がたまたま銀座を歩いていて、彼は広告モデルのキャスティングのお仕事で銀座に来ていて、すれ違ったらしいんです。インスタグラムを何気なく開いたんですね。一番上に“先ほど銀座で”という形で始まるDMが来ていて。“あ、見られた”と思って開いたのが、彼だった」

栗原さんも気づかなかった偶然で、「だから、それを友達に言うと“インスタナンパじゃん”って」と笑わせた。

プロフィルを見ると、素性が分かったという。「プロフィルを見ると、たまたま世界水泳のNikonさんのブースで、彼がカメラマンとして選手の写真を撮っていたんですね。怪しい人ではないのかなと思っていて、いいねを押したのがスタートで。そこからやりとりが始まって…気づいたらこうなりました」と明かした。

家が近かったこともあり、友人を交えて食事にも行くように。距離が近づいたのは、周囲の友人の後押しだったという。「アプローチというか、周りの友達に“おすすめだよ”とか言われて。彼がトイレから出てこようとしたら、周りの友達に“まだ出てくるな。今、間が悪いから”って言われて。友達が“あいつのいいところはね”ってみたいな感じで（勧めてくれた）」と振り返っていた。