『じゃあつく』竹内涼真のような「ハイスペ＆モラハラ男」の実態。“司法書士の彼氏”を持つ女性が赤裸々告白
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
◆今期一バズった『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
竹内涼真さん×夏帆さんのダブル主演で、12月9日（火）に最終話を迎えた今期一のバズりドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）。
男性主人公・勝男（竹内）は、高学歴・高収入のハイスペックながら、「女の幸せは、家で料理を作って愛する人の帰りを待つこと」、「料理は女が作って当たり前！」という古臭い価値観を持つモラハラ男で、そんな彼が人間的に成長していく物語でした。
◆転職でも友達関係でも彼氏に否定されて指図され
さて、今回のご相談者の女性は『じゃあつく』の勝男と同じように、ハイスペエリートながらモラハラ気質のある彼氏と付き合っているという穂乃果さん（仮名・29歳）。
「付き合って2年の有起哉君は私と同い年で司法書士をしています。いつもニコニコしていて一見すると温和でやさしいんですけど、私の決断とか私のしていることをすぐに否定して、水を差してくるんです……。
例えば、私が前の職場で人間関係に悩んで退職しようとしていたときに、私のキャリアだとその職場以上に条件の良い会社には転職できないとか、キャリアアップ以外の目的の転職は“逃げ”でしかないとか言われて、余計につらい気持ちになりました。
あと私の地元の女友達と会わせたときに、その子は元ギャルで言葉遣いがちょっと荒くて男遊びも奔放なタイプだったからか、後日、あの子とはもう二度と連絡を取らないでほしい、品が悪い友達とは縁を切ったほうがいいって言われて。
私の人間関係にまで指図してきたときに、有起哉君がかなりモラハラ気質だってことに気づいたんです」（穂乃果さん）
◆エリートは勝者として成功体験を積み上げている
そんな穂乃果さんからの質問は、「どうして『じゃあつく』の勝男も、私の彼氏の有起哉君も、ハイスペのエリートってモラハラ男になりやすいんでしょうか？」というもの。
穂乃果さんの疑問に対し、筆者は次のように答えていきました。
まずハイスペエリートたちは当然、受験でも就活でも勝者として成功体験を積み上げて来ているため、自分の進む道や自分の考え方が“正解”だと思い込んでいる割合が多くなります。
ただし、自分の考えが正しいと思っているタイプが、誰でも彼でもモラハラ男になるわけでもありません。
そもそも価値観は多様であって、えてして“正解は一つしかない”わけではありません。人それぞれの価値観ごとに正解は異なるということです。
◆自分の考えが“唯一無二の正解”と思い込んでいる
例えば有起哉さんの転職についての考え方や人間関係についての考え方は、いろいろと問題をはらんだ主張ではありますが、考え方として“一つの正解”ではあるのかもしれません。
しかし一方で、穂乃果さんの人間関係を理由に転職するという考えや、言葉遣いは悪くても中身は良い子だから友達でいるという考えも、紛れもなく“一つの正解”のはず。
