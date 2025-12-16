三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は１６日、傘下の三菱ＵＦＪ銀行の半沢淳一頭取（６０）をＭＵＦＧ社長に充て、同行頭取に大沢正和専務（５７）を昇格させる人事を正式発表した。

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券社長には、同行の関浩之副頭取（５７）が就く。

いずれも来年４月１日付。グループと中核会社のトップを刷新し、経営を成長軌道に乗せる。

半沢氏は経営戦略を練る企画部門を中心に要職を歴任し、２０２１年に頭取に就任。低金利時代の店舗削減路線から方針転換し、今年９月に個人向け新型店舗を開業するなど対面サービスの強化に注力した。

大沢氏は米証券大手モルガン・スタンレーとの合弁会社の設立に携わり、近年はデジタル部門の責任者としてスマートフォン決済サービス「コイン＋（プラス）」の展開も主導した。

関氏は市場部門の経験が長い。部門長として、大手行として初の電力先物市場への参入に尽力した。

ＭＵＦＧの亀澤宏規社長（６４）は会長となり、三毛兼承会長（６９）は銀行特別顧問となる。

三菱ＵＦＪ銀では、宮下裕専務（５８）が会長に昇格し、堀直樹会長（６４）は特別顧問となる。宮下氏は、旧三和銀行出身者として初となる経営企画部長を経験。現在は法人営業部門を担当し、スタートアップ（新興企業）向けの営業にも注力してきた。