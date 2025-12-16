原付バイクを“あおり運転”した他県ナンバーの車が、警察の取り締まり“定番”スポットで捕まるまで――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年6月13日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、“あおり運転”に遭遇し、予想外の結末を迎えた 2人のエピソードを紹介する。
◆あおり運転の果てに待っていた“元恋人”
田中勇気さん（仮名・30代）は、ドライブ中に“あおり運転”に遭遇した。
「高速道路を走っていると、後ろから猛スピードで迫る赤いSUVが見えました」
車間距離はほぼゼロ。ヘッドライトによるパッシング、クラクション、蛇行運転……典型的なあおり運転だったそうだ。
田中さんは危険を感じてすぐに車線変更したのだが、SUVは追い越しざまに幅寄せし、窓から叫んだという。
「トロいんだよ、ボケ！」
SUVを運転していたのは20代と思われる女性だった。あまりの暴挙に怒りが湧いたが、田中さんは挑発に乗るつもりはなかった。
「ドライブレコーダーにすべて記録されていたので、助手席の同乗者に警察へ通報してもらったんです。ナンバーや車種、場所を伝えると、『すぐ近くにパトカーがいるので対応します』とのことでした」
次のサービスエリアに入ると、例のSUVとパトカーがいた。そして、車から降りてきた運転手を見て、田中さんは思わず目を疑った。
◆「なんであんたがここに…」皮肉すぎる再会
「大学時代に付き合ってた“元恋人”だったんです！」
突然の再会に戸惑ったのは相手も同じだったようで、「なんであんたがここにいんの？」と絶句した様子だったという。
「彼女はもともと感情の起伏が激しく、交際中も理不尽な怒りをぶつけてくることがありました。車の運転も荒く、『自分のペースを邪魔されるのが一番ムカつく』と話していましたね」
田中さんが「通報した者です」と警察に声をかけると、「お知り合いですか？」と尋ねられた。「元交際相手です」と正直に事実を伝えた。そして、ドライブレコーダーを提出し、あとは警察に任せるだけだった。
後日、共通の知人から“彼女が免許停止になった”ことを聞いたそうだ。当然、彼女から連絡がくることはなく、毎年やり取りしていた年賀状も途絶えた。
「まさか、あおってきた相手が元恋人だったとは……。あの性格じゃ、交際が長続きしなかったのも納得です」
怒りに任せて走った代償の大きさを、“元恋人”は今どこかで噛みしめているのかもしれない。
◆細道で遭遇した“他県ナンバー”の圧力
通勤時、渡辺直也さん（仮名・40代）は、いつものように原付バイクで職場へと向かっていた。
渡辺さんが使う道路は、高低差が激しく曲がりくねっているという。そのうえ、小中学校の近くを走る通学路にもなっており、スピードを出せるような場所ではないそうだ。
「子どもの飛び出しも多い道なので、交差点ではいつも減速しています。このエリアでは原付の利用が多くて、車なんてほとんど走っていません。車はみんな幹線道路を使いますからね」
ただ、その日は違った。後ろから勢いよく迫ってくる車がミラー越しに映ったのだ。ナンバープレートを見ると、見慣れない“他県ナンバー”だった。
