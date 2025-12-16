アーセナルDFがまた一人戦線からの離脱を強いられるようだ。



アーセナルは現在プレミアリーグで首位を走っているが、懸念されているのがディフェンスラインの怪我人だ。ウィリアム・サリバは復帰を果たしたが、ガブリエウ・マガリャンイス、クリスティアン・モスケラが離脱中であり、多くのコンペティションを戦わなければならないアーセナルにとって負傷が不安材料となっている。



そんななか、プレミアリーグ第16節のウルブズ戦でベン・ホワイトが負傷。ミケル・アルテタ監督は試合後、「過負荷によるハムストリング損傷のようだ」と語っていたが、英『BBC』によると、4〜6週間の離脱が見込まれるという。



負傷度合いの最終確認を待つ必要もあるというが、少なくとも1週間は欠場する可能性が高い模様。ホワイトは右SBでここ数試合スタメン出場し、存在感を発揮していただけに今回の離脱はアーセナルにとって痛手だ。



ディフェンスラインを中心に怪我人が続出する今シーズンのアーセナル。タイトル獲得に向けてコンディション管理も重要となるが、負傷の連鎖を止められるか。

