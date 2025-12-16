日本女子プロゴルフ協会は１６日、都内で年間表彰式「ＪＬＰＧＡアワード２０２５」を開催した。

プロ１年目の青木香奈子（マイナビ）は４月の下部ツアー、大王海運レディスの優勝者として登壇。白と黒の花柄のミニワンピース姿を披露し「恥ずかしながら足を出してみました。花柄でガーリーになっちゃうので、とんがったブーツでかっこよさを演出しました。たくさんお店を回って自分で選んだ」と笑顔で明かした。

今季はレギュラーツアー２１試合に出場し、予選落ち１７回と苦戦。来季出場権をかけた今月初旬の最終予選会は７１位に終わり、来季は下部ツアーを主戦場にプレーする。「来年もレギュラーで試合に出て活躍したい。オフは体力作りに励みたい」と力を込めた。

プロ１年目でツアーを戦った中で、体重は６〜７キロ落ちた。１日５食で増量をはかっており「シーズン後に２キロ増えたけど、あと４〜５キロはしっかり筋肉をつけて、私が言わなくても皆さんから見ても分かるくらいの大きさになりたい」と掲げた。

前週に元プロ野球選手の前田幸長氏、田中幸夫氏とともにラウンド。前田氏から増量に向けたアドバイスを受けた。「もともと太りにくい体質で、寝る３０分くらい前にお餅を３〜４個食べて、満腹状態で寝てます。体力面と増量で体を仕上げていきたい」。よりパワフルに体を鍛え上げ、来季の飛躍を期した。