吉沢亮、横浜流星へ「大河、お疲れ！」 『国宝』舞台あいさつで再会
俳優の吉沢亮、横浜流星、李相日監督が16日、東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で開催中の特集上映「カンヌ監督週間in Tokio 2025」に参加し、映画『国宝』の舞台あいさつを行った。
【写真】めっちゃ嬉しそう!!監督から肩を叩かれ、笑顔の横浜流星
同作は、黒衣として3年間歌舞伎の世界に身を置き、その体験をもとに執筆した吉田修一氏による同名小説を、実写映画化。任侠の一門に生まれながら、歌舞伎役者の家に引き取られた主人公・喜久雄が、芸の道に人生を捧げ、やがて“国宝”と称される存在になるまでの50年を描く、壮大な一代記。喜久雄を吉沢、喜久雄の生涯のライバルとなる俊介を横浜が演じた。
11月24日までの公開172日間で、観客動員数1231万人、興行収入173.7億円を突破。歴代の興行収入ランキングで『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年公開、173.5億円）の興行収入を超え、邦画実写第1位となった。興行通信社調べ。
この日の会場となったヒューマントラストシネマ渋谷は、TOHOシネマズなどに代表される大型劇場と比べると座席数は約200席と小規模。報道陣や関係者、機材で使用した座席を差し引いた124席は、当然のように満席となった。
3人がそろうのは、6月の公開初日舞台あいさつ以来となった。主演を務めた大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の稼働もあり、久々に『国宝』の舞台あいさつに姿をみせた横浜は、吉沢と李監督に向けて「海外の映画祭、お疲れ様でした」と頭を下げつつ「公開から半年が経ち、また皆さんの前で『国宝』の話をできることがうれしい」と笑顔を浮かべた。
会場から温かい拍手が沸き起こると、李監督は「横浜くん、待ってたよ〜」と肩を叩き、吉沢も「大河、お疲れ！」とねぎらいの言葉をかけていた。
