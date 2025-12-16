サッポロビールとミズノは１６日、大阪市内で会見を行い、両社が協働開発した新しいノンアルコールビール「サッポロ ＳＵＰＥＲ ＳＴＡＲ」を来年２月２５日から近畿エリア限定で販売することを発表した。

来年で１５０周年を迎えるサッポロビール、１２０周年となるミズノ。全くジャンルの異なる老舗メーカーがタッグを組んだ。ノンアルコール市場は２４年の売り上げが５年前と比べて１２３％と右肩上がり。運動後に飲んでもらうことを想定し、麦芽やホップのほか、クエン酸や、運動で失われやすい電解質（ナトリウム）も配合されている。

ミズノでは２２年４月から南信州ビールと瓶入りのノンアルビールを発売。「販売や生産をどうやって伸ばしていくか考えていた時、絶妙なタイミングで（サッポロビールの）声かけがあった」（同社・中田匠常務執行役員）。両社で市場調査、テストを重ねて、「スポーツノンアル」として新商品が誕生した。サッポロビールの商品にも付いている「スター」と、ミズノの往年のブランド名にちなみ、「ＳＵＰＥＲ ＳＴＡＲ」と名付けられた。サッポロビールの坂下聡一マーケティング本部長は「親和性のあるネーミング。この商品でどういう体験をしてほしいか、２社のブランドがマッチした」と明かした。

大阪市に本社があるミズノのお膝元と言える近畿エリアで来年２月２５日から販売。３５０ミリリットル缶のオープン価格で１８４円前後（税込み）。パッケージはさわやかな青色を背景に、文字は日本古来の勝負ごとに縁起が良いとされる「勝色（かついろ）」を使用。全国展開は未定となっている。